Почему неудобно отпрашиваться с работы

Почему, когда отпрашиваешься у начальника с работы по причине болезни, голос у человека такой, будто его не настигла простуда, а только что переехал трактор. Откуда это чувство вины и почему так происходит?

Что-то ты часто чихаешь. И носом шмыгаешь. Заболеваешь?

Ой, нет, что вы, не заболеваю! Просто с улицы только зашла, там ветер сильный, поэтому насморк у меня… И вообще это не насморк, это так! Все в порядке…

…Послушай, мне кажется, ты все-таки заболеваешь. Глаза красные, руки ледяные… Да у тебя температура! Может, тебе пойти домой?.. Иди, а! Справимся тут без тебя…

Да нет же, нет! Все в порядке! Это просто… прохладно здесь и воздух сухой!.. Я здорова! Апчхи!

Знакомо? Что это за вечная готовность к подвигу? Советское воспитание? Или что-то еще? Откуда это чувство вины за временную нетрудоспособность? А, хотя не важно! Сам факт того, что это реальные вещи, а не какие-то сказки, приводит в ужас. Если ты относишься к категории отважных героев и готова положить здоровье на благо компании, значит, данный материал обязателен к прочтению!

Наверняка ты работаешь на износ и часто после длительных авралов сваливаешься с какой-нибудь простудой. Брать официальный больничный, конечно, не в твоих правилах, поэтому ты берешь работу на дом и продолжаешь вкалывать с температурой под 40, испытывая при этом чувство вины по поводу того, что не находишься в офисе.

Компания, разумеется, эффективно использует труд таких ошалевших от вечной гонки сотрудников, отстреливая загнанных. Коллеги наверняка тоже считают себя сверхлюдьми: «Морская пехота не тонет», «Упавшего добей», «Потерь не считаем, вперед!» Что очень льстит самооценке: можно чувствовать себя почти бессмертным, не замечать в пылу битвы за результат возраста, не видеть, что теряешь близких, здоровье, себя…

Собственные амбиции заманивают нас в ловушку, и, хотя организм подсказывает, что скоро наступит предел, сознание упрямо считает, что такой образ жизни единственно верный и достойный. Но если ты выбираешь жизнь неуязвимой боевой машины в ортопедическом корсете и с банкой энергетика, имей в виду, что эта жизнь коротка, как и твоя блестящая карьера. С дистанции ты сойдешь довольно скоро, и никто после этого не вспомнит о тебе.

Итак, запоминаем: правильно — это когда заболела, вылечилась, вышла на работу. Неправильно: заболела, пошла на работу, лечишься там. Если будешь следовать правильному алгоритму, будет правильный баланс во всем.

Конечно, бывают уж совсем неотложные дела, но в таком случае делегируй полномочия, попроси временно подменить тебя, призови на помощь Skype и телефон. Они позволяют решать срочные вопросы, не вставая с постели.

В конце концов, идти на работу, когда ты по-настоящему больна, просто неэтично. У других сотрудников есть маленькие дети и пожилые родственники, до которых твой вирус запросто доберется. Многие гордятся тем, что все свои недомогания переносят на ногах. Но почему-то умалчивают о состоянии своего здоровья в целом. А ведь недолеченные болезни часто переходят в хронические. И никто, кроме доктора, тебе этого не скажет.

Многих бросает в дрожь от одной мысли о посещении поликлиники. Во-первых, надо до нее дойти, стоять в очереди на прием к врачу, оформлять больничный, а затем ехать его закрывать. Это еще не говоря о сдаче анализов. «Нет уж, лучше пойду на работу!» Чего греха таить, система здравоохранения в нашей стране небезупречна. Но, если позволяют средства, можно обратиться в частную клинику. А также ничто не мешает тебе вызвать участкового врача на дом и тем самым избежать очередей.

Страшно прослыть дезертиром и вызвать неодобрение коллег, а еще хуже начальства? Итог здесь один: значит, самое время обновить резюме и начать поиск новой работы. В такой атмосфере трудиться — себе вредить. Не позволяй манипулировать собой. А это значит — никакого чувства вины и оправданий. К тому же умный и дальновидный босс сам скорее позволит тебе отлежаться дома, чем заразить целый отдел.