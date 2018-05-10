Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожу

Диеты и спорт — обязательные этапы подготовки к пляжному сезону, которых порой бывает недостаточно. Целлюлит, одно из главных препятствий на пути к идеальной фигуре, он имеет привычку оседать у нас под кожей и с трудом поддается нашим попыткам избавиться от него. Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожуМы пытаемся атаковать его контрастным душем и упражнениями, но результат заставляет себя долго ждать. В таких случаях следует вновь сказать спасибо всемогущей индустрии красоты и приобрести себе антицеллюлитное средство, которое вкупе с упражнениями поможет избавиться от целлюлита. Антицеллюлитные средства работают таким образом, что их активные компоненты для похудения проникают в глубь слоев нашей кожи, где приступают к расщеплению жировых клеток, ускоряют вывод жира в кровоток и тем самым выводят его из нашего организма. На этом позитивные действия компонентов

не заканчиваются, они улучшают обмен веществ в клетках, насыщают их витаминами

и способствуют выработке коллагена.

Каждый из компонентов обладает своей функцией. Например, кофеин отвечает за активизацию обменных процессов и выведению воды. Водоросли расщепляют жиры, а экстракт винограда выводит токсины.

Ждать того, что целлюлит исчезнет на следующий день после

применения средства, не стоит. Их следует применять утром и вечером в течение

месяца, и сделав перерыв 2-3 месяца, курс стоит повторить. Если вы все же хотите усилить действие, то сочетайте их с массажем, диетой и спортом.

Доказано, что массаж многократно усиливает действия антицеллюлитных средств.

Для него отлично подойдут специальные щетки, варежки, роллеры или же ваши руки.

Массажные действия помогут ускорить кровообращение, что поможет крему

беспрепятственно проникнуть в клетки и расщепить жир.

Избавляясь от целлюлита, вы всегда должны в первую очередь

думать о безопасности и здоровье вашей кожи. Стоит отказаться от антицеллюлитных средств если на коже есть раны или высыпания, родимые пятна,

выпуклые родинки и лопнувшие капилляры. Также при покупке средства обращайте

внимания на его состав, чтобы в нем не было аллергенных компонентов.

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