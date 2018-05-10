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Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожу
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Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожу 

Fraufluger.ru 47 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Диеты и спорт — обязательные этапы подготовки к пляжному сезону, которых порой бывает недостаточно. Целлюлит, одно из главных препятствий на пути к идеальной фигуре, он имеет привычку оседать у нас под кожей и с трудом поддается нашим попыткам избавиться от него. Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожуМы пытаемся атаковать его контрастным душем и упражнениями, но результат заставляет себя долго ждать. В таких случаях следует вновь сказать спасибо всемогущей индустрии красоты и приобрести себе антицеллюлитное средство, которое вкупе с упражнениями поможет избавиться от целлюлита. Антицеллюлитные средства работают таким образом, что их  активные компоненты для похудения проникают в глубь слоев нашей кожи, где  приступают к расщеплению жировых клеток, ускоряют вывод жира в кровоток и тем  самым выводят его из нашего организма. На этом позитивные действия компонентов
не заканчиваются, они улучшают обмен веществ в клетках, насыщают их витаминами
и способствуют выработке коллагена.
Каждый из компонентов обладает своей функцией. Например, кофеин отвечает за  активизацию обменных процессов и выведению воды. Водоросли расщепляют жиры, а  экстракт винограда выводит токсины.
Ждать того, что целлюлит исчезнет на следующий день после
применения средства, не стоит. Их следует применять утром и вечером в течение
месяца, и сделав перерыв 2-3 месяца, курс стоит повторить. Если вы все же  хотите усилить действие, то сочетайте их с массажем, диетой и спортом.
Доказано, что массаж многократно усиливает действия антицеллюлитных средств.
Для него отлично подойдут специальные щетки, варежки, роллеры или же ваши руки.
Массажные действия помогут ускорить кровообращение, что поможет крему
беспрепятственно проникнуть в клетки и расщепить жир.
Избавляясь от целлюлита, вы всегда должны в первую очередь
думать о безопасности и здоровье вашей кожи. Стоит отказаться от  антицеллюлитных средств если на коже есть раны или высыпания, родимые пятна,
выпуклые родинки и лопнувшие капилляры. Также при покупке средства обращайте
внимания на его состав, чтобы в нем не было аллергенных компонентов.
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