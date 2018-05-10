Спешить в спортзал после кесарева сечения — это безрассудство: личный опыт Нурии Архиповой

Полгода назад у нашего постоянного колумниста Нурии Архиповой родился второй ребенок — дочь Сафира. Счастливая мама сразу же поделилась с нами своей историей родов.

Но, как и у многих женщин, с радостью материнства приходят лишние килограммы. Как после кесарева сечения (КС) вернуть плоский животик? И сколько времени должно пройти после операции, чтобы занятия в спортзале были безопасными? Своим опытом делится Нурия.

Пожалуй, каждая женщина, прошедшая через КС, сталкивается с такой проблемой как «живот после кесарева». Проблема эта реальная — у одних она выражена больше, у других меньше.

Возвращение к прежней форме — путь сложный, долгий, не все может получаться сначала, но, как мне кажется, главное в этом вопросе — это не впадать в отчаяние и продолжать действовать, тогда результаты будут.

Для меня вторая беременность оказалась в физическом плане более сложной.

Помню, как я переживала, что по различным причинам мне не удастся работать, но мне повезло — токсикоза почти не было, за исключением пары эпизодов. При этом я столкнулась с другой проблемой — отеки, а, следовательно, резкое увеличение веса…

К началу второго триместра я поняла, что комплексовать по поводу внешности бессмысленно, ведь лишний вес уже есть, от него пока никуда не деться. Применение жестких диет и активных занятий спортом были исключены моим врачом, а стресс и плохое настроение исключены мной во избежание вреда для ребенка. Все вышеперечисленное означало следующее: надо наслаждаться своим положением, питаться правильно, не задумываться о лишних килограммах и как можно больше ходить на прогулки в качестве основной физической нагрузки.

Как и многие другие женщины, после родов я столкнулась с проблемой лишнего веса и наличием «живота после кесарева». О том, как я буду избавляться и от того, и от другого, я задумалась еще в больнице и обратилась с вопросами к своему врачу.

Оказалось, что в лучшем случае активная физическая нагрузка в спортзале возможна только спустя полгода после кесарева сечения.

А по некоторым показаниям этот срок может значительно затянуться.

Перед тем, как вы принимаете решение отправиться в спортзал, необходимо посетить гинеколога и получить его разрешение. Все дело в том, что шов после кесарева сечения не только внешний, но и, как вы сами понимаете, внутренний — на матке. Поэтому необходимо дождаться, когда он правильно заживет без спаек и рубцов.

Однако осторожность нисколько не мешает поддерживать себя в хорошей форме эти полгода. Первое, с чего начала я — пересмотрела свое питание. Грудью я не кормлю, поэтому смело села на диету.

Буквально со слезами на глазах отказалась от самого вкусного — маминой выпечки. Вы не представляете, как она печет! Она прирожденный кондитер. Те, кто пробовал ее «Прагу», подтвердят, что я говорю правду.

А еще она мастер по татарской национальной кухне: эчпочмаки, перемячи, чак-чак — все по правилам, согласно древним традициям. Вкусно так, что пальчики оближешь! И вот от этого всего пришлось разом отказаться.

Принципы здорового и правильного питания гласят: не есть после шести вечера, пить по два литра воды в день, под запретом — мучное, сладкое, соленое, копченое, жирное и жареное. В приоритете — зелень, овощи, нежирный творог, кефир, рыба (треска, минтай), куриные грудки и индюшачье мясо. Из круп на первом месте гречка.

Что касается фруктов, то в них достаточно большое содержание сахара, поэтому я остановила свой выбор на зеленых яблоках.

Питание должно быть дробным и частым — так лучше усваивается. Ни в коем случае нельзя голодать, чтобы жизнь не превратилась в ожидание следующего приема пищи. По себе могу сказать, что спустя какое-то время человек привыкает к такому меню — и становится легче.

Два раза в неделю устраиваю разгрузочные дни — сижу на гречке. Жить можно! Особенно если цель благородная и успех есть.

Никакая диета не поможет вам, если вы не будете вести активный образ жизни. Это закон. Конечно, о спорте как таковом речь пока не идет,

но легкая разминка с утра и пешие прогулки без ограничения — это то, что себе может позволить женщина после кесарева сечения.

Не забывайте о ходьбе. Тем более сама ситуация располагает — гуляйте с малышом. Только надо обязательно ходить, а не сидеть на лавочке. И, конечно, никаких упражнений на мышцы пресса — здоровье прежде всего. Поскольку спортзал пока под запретом, я решила найти альтернативу. И нашла! Это косметологические процедуры. Во-первых, миостимуляция — метод, который может заменить физическую нагрузку при помощи электрического тока. Кстати, он очень эффективен в улучшении рельефности и выносливости мышц.

На втором месте — антицеллюлитный массаж и курс обертываний. Это 10-15 процедур, которые нужно делать два-три раза в неделю и проводить курсами. Чтобы получить отличный результат, начните с детоксикации — это диета + влажные бинтовые пеленания, которые часто называют «виски-пеленания». Эта процедура практически не имеет противопоказаний и может проводиться детям, беременным женщинам, кормящим мамам. Только после этого можно переходить к массажу с разогревающими кремами, гелями, маслам и обертываниям с тепловым эффектом. Данные процедуры действительно помогают сбросить лишние килограммы.

А подтянуть кожу помогут средства с «холодным» эффектом.

В любом деле (возвращение в прежнюю форму — не исключение) важно одно: поставить цель и двигаться к ней. Нельзя расстраиваться, опускать руки и думать, что само как-то рассосется. Не рассосется. Все-таки приходится прикладывать усилия, чтобы получилось так, как хочется.

Для меня хорошим стимулом является то, что я привыкла быть примером для своих подчиненных. Именно поэтому мне хочется вернуться в прежнюю форму, быть красивой, стройной, радовать окружающих и осознавать, что я молодец. И, конечно, хочется оставаться по-прежнему красивой и желанной для своего любимого мужа.

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Фото: личный архив автора

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