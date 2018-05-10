На будущее: что надо знать о замораживании яйцеклеток

Даже если в нас и существует тот самый материнский инстинкт, всегда может быть достаточно причин для того, чтобы не заводить ребенка здесь и сейчас. Нужно встать на ноги, реализоваться и в карьерном отношении, и в личном, поездить по свету, а с появлением ребенка все это будет гораздо сложнее.

Статистика не на нашей стороне: при достижении 30-летнего возраста вероятность зачатия, а также легкой беременности постепенно снижается, от чего у девушек возникает вполне оправданный страх, что завести ребенка не получится уже никогда.

К счастью, технологии не стоят на месте, и уже сейчас можно попробовать криоконсервацию яйцеклетки для того, чтобы сохранить собственную фертильность.

Кто делает и почему?

Замораживание яйцеклеток по ряду причин может быть полезно для женщин, которые хотят завести биологических детей, но не в данный момент времени. Они откладывают момент рождения детей, чтобы продолжить карьеру или образование. Сейчас возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, в развитых странах сильно увеличивается и в России составляет 25 лет.

Все больше в обществе считается нормальным для начала получить достойное образование и выйти замуж, прежде чем заводить детей.

Еще к этому методу рекомендуют обратиться в случае поставленного диагноза «рак», чтобы после тяжелой химиотерапии иметь возможность зачать здорового ребенка. Обычные методы лечения в 90% случаев приводят к бесплодию или другим проблемам, которые помешают вынашиванию.

Также существует еще одна важная причина, по которой врач может порекомендовать обратиться к этой процедуре, — ранняя менопауза, которая генетически передается из поколения в поколение.

По словам девушек, уже прибегнувших к этой процедуре, у них значительно снижается страх, что им будет сложно найти подходящего партнера, который смог бы выступить отцом их детей, а также появляется уверенность в том, что они реализуют свои амбиции, прежде чем станут мамами.

Когда стоит задуматься об этом?

Далеко не все женщины могут забеременеть по состоянию здоровья или же завести детей без предварительного лечения. От этого они могут задумываться, как много времени у них осталось на то, чтобы решить этот вопрос.

Лучше всего проводить криоконсервацию в максимально репродуктивные годы — с 20 до 30 лет. Чтобы оценить уровень своей фертильности в данный момент, вы можете сдать базовые тесты на гормоны, оценивающие овариальный запас — количество выделяемых яйцеклеток.

Так вы сможете увидеть полную картину своего здоровья и принять решение, действительно ли это необходимо. Компании, которые проводят подобные процедуры, обычно предоставляют услуги психолога, а также помогают составить график и план процедуры. Весь процесс занимает примерно два менструальных цикла.

Как работает замораживание яйцеклеток?

Яйцеклетка — самая крупная клетка в организме человека, состоящая в большей степени из воды. При обычном замораживании образуются кристаллы льда, которые могут ее разрушить. Но с появлением новых технологий ученые научились выводить из клетки воду, заменяя ее чем-то вроде антифриза, препятствующего образованию льда.

Поскольку оболочка затвердеет при замораживании, впоследствии сперму будут вводить специальной иглой — эта технология называется интрацитоплазматическая инъекция спермы. Затем оплодотворенную яйцеклетку вводят обратно в матку пациентки.

Как проходит процедура?

Чтобы извлечь яйцеклетку для замораживания, пациентка должна пройти специальный курс гормонов, такой же, как при экстракорпоральном оплодотворении. Единственное отличие этой процедуры от ЭКО — после извлечения яйцеклетки они замораживаются на долгое время, а не оплодотворяются в тот же самый момент. По прошествии определенного периода их размораживают и переносят в матку уже в виде эмбрионов.

Для всего процесса замораживания требуется около трех недель, и схема подготовки схожа с подготовкой к ЭКО. Первые две недели пациентке необходимо принимать противозачаточные таблетки, чтобы отключить гормоны, которые вырабатываются в организме.

Затем производится 10 инъекций для стимуляции яичников, чтобы ускорить созревание нескольких яйцеклеток. Как только они созревают, их удаляют специальной иглой через влагалище под ультразвуковым контролем. Эта процедура выполняется при внутривенной седации, так что она абсолютно безболезненна. Затем яйцеклетку немедленно замораживают.

Как долго можно хранить?

Основываясь на научных данных, а также на опыте множества компаний, работающих с замороженными яйцеклетками, длительное хранение яйцеклеток не приведет к снижению качества. Вполне допустимы сроки от нескольких месяцев до 10 лет. Статистика различных клиник чаще всего закрыта, но, по анонимным данным, текущий средний возраст хранения клеток — от 1 до 3 лет.

Сколько нужно яйцеклеток?

Криоконсервация яйцеклеток — относительно новая процедура, первый случай наступления беременности с замораживанием был отмечен в 1986 году, а первый ребенок родился благодаря этой технологии только в 2005 году в США. Исходя из исследований, только 75% яйцеклеток остаются в норме после размораживания.

Если в клинике заморозили 10 яйцеклеток, предполагается, что выживут только 7 и всего 5 станут эмбрионами. Обычно репродуктологи рекомендуют хранить до 10 яйцеклеток для каждой попытки зачатия. А большинство женщин в возрасте 38 лет и младше вполне могут рассчитывать на сбор 10-20 яйцеклеток за цикл.

Безопасно ли это?

К сожалению, на данный момент объем информации о здоровье детей, родившихся после использования такой техники замораживания яйцеклеток, все еще недостаточен — но ситуация вот-вот изменится, потому что все больше женщин прибегает к процедуре. Сейчас результаты исследований пока не показывают увеличения частоты хромосомных дефектов между эмбрионами, полученными из замороженных яйцеклеток, по сравнению с эмбрионами, полученными из свежих яйцеклеток. С другой стороны, при процедуре ЭКО проводятся анализы, которые помогают оценить качество эмбриона перед переносом в матку, а при замораживании яйцеклетки этого не делают.

Существует небольшой риск получить сбой гормональной системы, если инъекции приведут к синдрому гиперстимуляции яичников. Это может привести к болям в животе, тошноте и другим симптомам, так что репродуктологи рекомендуют наблюдаться у врача год до и после процедуры. Кроме того, может появиться необходимость лечь на госпитализацию на срок до 2 недель после окончания процедуры.

Как к этому относятся с точки зрения религии?

В разных конфессиях к криоконсервации относятся гораздо лояльнее, чем к процедуре ЭКО, во время которой могут погибать эмбрионы, признаваемые в религиозных течениях человеком с душой. Некоторые священники, разумеется, могут выступать против процедуры, потому что видят в ней предзаменование распространения атеизма. Другие же согласны с тем, что подобные технологии не означают ухода от Бога. В любом случае, единого мнения нет.

Сколько стоит процедура?

В России процедура появилась относительно недавно — некоторые медицинские компании предоставляют подобные услуги только пять лет, но все же имеет статистику успешного оплодотворения.

Цена стимуляции и забора яйцеклеток составляет около 150-200 тысяч руб, столько же — за криоконсервацию, и еще отдельно оплачивается каждый год хранения — около 5 тысяч рублей.

В других странах ситуация может отличаться. Например, в 2014 году Facebook и Apple приняли решение оплачивать своим сотрудницам заморозку яйцеклеток, выплачивая по 20 тысяч долларов компаниям. Предполагается, что так перспективные сотрудницы смогут сосредоточиться на карьере, гораздо меньше рискуя своим здоровьем и здоровьем своих детей.