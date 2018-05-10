Как пить зеленый кофе для похудения?

Зеленый кофе — это напиток из кофейных зерен, которые не подвергались обжариванию. Он не похож на обыкновенный черный кофе по свойствам и вкусовым качествам, поэтому считается отдельным напитком. Сильнее всего прославился зеленый кофе своими свойствами для похудения, в зернах присутствует хлорогеновая кислота, это вещество обладает свойством разрушать жиры, при обжарке оно практически полностью разрушается.

Полезные свойства зеленого кофе для похудения: Расщепление жиров и выведение их из организма за счет действия хлорогеновой кислоты;

Ускорения обмена вещества за счет снижения уровня инсулина в крови;

Выведение лишней жидкости за счет мочегонного эффекта;

Тонизирующий и бодрящий эффект, необходим для тех, кто придерживается диет и страдает от упадка сил;

Выведение из организма токсинов, шлаков, продуктов распада жиров.

Как похудеть на зеленом кофе?

Зеленый кофе является не только эффективным, но и безвредным средством для похудения, он не только помогает терять килограммы, но и делает организм более здоровым. Напиток устраняет чувство голода, а это главная проблема всех, кто стремится похудеть, избавление от лишнего веса становится комфортным. Для того, чтобы напиток принес пользу для здоровья и помог похудеть, нужно выбирать натуральный продукт, в котором нет искусственных добавок.

Несмотря на высокую эффективность, зеленый кофе является не основным, а вспомогательным средством для похудения. Напиток усиливает действие правильного питания и физических нагрузок хотя бы самого минимального уровня. Правильное питание предполагает отказ от продуктов с высокой калорийностью, жирных и жареных блюд, а также соблюдение питьевого режима. Зеленый кофе выводит жидкость из организма, поэтому при его употреблении необходимо выпивать ежедневно как минимум по два литра воды. В день можно выпивать от одной до трех чашек напиток, точная дозировка подбирается индивидуально в зависимости от состояния здоровья.

Каким бывает зеленый кофе?

Зеленый кофе в зернах сохраняет максимальное количество полезных веществ, но приготовление напитка занимает определенное время. Сначала зерна необходимо обжарить, не более 5-15 минут, чем дольше длится обжарка — тем насыщеннее аромат, но при этом выше содержание кофеина. После обжаривания зерна перемалываются, и них варится напиток, точно так же, как обычный черный кофе.

Зерновой зеленый кофе стоит дешевле, чем растворимый, его вкус будет более вяжущим и натуральным.

Растворимый зеленый кофе производится с использованием специальных технологий, он не имеет ничего общего с тем напитком, который называют растворимым черным кофе. Для получения порошкового зеленого кофе из зерен готовится отвар, затем он распыляется и высушивается. После проведения этих процедур вкус и аромат напитка становятся хуже, поэтому производители часто дополняют его искусственными усилителями вкуса. Не менее распространен зеленый кофе в гранулах, его производство предполагает разбивание зерен на крупинки и прессовку в гранулы. Ситуация аналогична порошковому кофе, приготовление напитка практически не занимает времени, но его свойства уступают зерновому.

Из всех растворимых версий наиболее предпочтительной будет сублимированный зеленый кофе, этот напиток сохраняет все свойства, не теряет аромата и вкуса. Для его приготовления кофе перемолотый кофе проходит заморозку и последующую вакуумную сушку, такой напиток будет несколько дороже, но по своим качествам он не сильно уступает зерновому зеленому кофе.