Как ухаживать за кожей после 30? 

В возрасте тридцати лет самое время задуматься о поддержании здоровья и красоты кожи. Это самый большой орган в теле человека, у него есть свои потребности, с возрастом они становятся более выраженными. После тридцати лет в организме повышается концентрация свободных радикалов, из-за них проявляются первые признаки старения, и в первую очередь это сказывается именно на коже.
В этом возрасте кожа становится тоньше, на ней начинают появляться мелкие морщинки, кого-то беспокоят отеки. Причина заключается в уменьшении производства коллагена, упругость и тонус кожи тоже снижаются.
Если не предоставить коже должного ухода, то она будет еще сильнее истончаться и терять способность удерживать влагу, обменные процессы замедляются, из-за чего поступление питательных веществ уменьшится.
Эти простые правила предназначены для тех, кто заботится о здоровье своей кожи и стремится сохранить ее молодость на долгие годы. Соблюдать их будет несложно, особенно когда они станут привычкой.
Самое лучшее средство для молодости кожи — это здоровый сон. Ложиться спать следует не позднее полуночи, тогда организм успеет выработать нужное количество необходимых для него гормонов. Одна бессонная ночь на следующий день визуально добавит несколько лет возраста;
Не стоит пить много жидкости на ночь, на следующий день это может вылиться не только в отеки и круги под глазами, но и в дурное самочувствие, головную боль;
Посещать косметолога нужно как минимум один раз в три месяца, специалист определит проблемные моменты и обозначит комплекс необходимых мер;
Косметические средства для дневного использования должны содержать SPF-фактор как минимум 20 единиц, для особенно солнечных дней защита от ультрафиолета должна быть выше;
Увлажняющие средства для кожи лица нужно использовать дважды — утром и вечером, для тела — один раз в день;
Помимо дневного и ночного крема нужно использовать дополнительные питательные средства — сыворотки, маски, активные эмульсии;
При выборе средств для ухода нужно делать ставку на те, которые будут способствовать выработке коллагена и эластина;
Важно выпивать в день как минимум полтора литра воды, действие кремов нацелено на удержание влаги в коже, но получать жидкость она будет изнутри;
Кожа вокруг глаз требует особенного ухода, после 30 лет не обойтись без специализированных средств для век;
Любой коже необходимо глубокое очищение, периодичность и набор процедур зависит от типа и состояния кожи. Глубокое очищение возможно только при проведении салонных процедур, средства для домашнего использования не могут воздействовать на глубокие слои кожи;
Загар на солнце истончает естественный липидный слой, кожа становится более сухой, морщины становятся глубже. Активного загара нужно избегать, даже при условии использования защитных средств;
Стрессы вредят коже не меньше, чем загар, психологическое состояние всегда отражается на внешнем виде кожи.
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