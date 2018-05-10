Как ухаживать за кожей после 30?

В возрасте тридцати лет самое время задуматься о поддержании здоровья и красоты кожи. Это самый большой орган в теле человека, у него есть свои потребности, с возрастом они становятся более выраженными. После тридцати лет в организме повышается концентрация свободных радикалов, из-за них проявляются первые признаки старения, и в первую очередь это сказывается именно на коже.

В этом возрасте кожа становится тоньше, на ней начинают появляться мелкие морщинки, кого-то беспокоят отеки. Причина заключается в уменьшении производства коллагена, упругость и тонус кожи тоже снижаются.

Если не предоставить коже должного ухода, то она будет еще сильнее истончаться и терять способность удерживать влагу, обменные процессы замедляются, из-за чего поступление питательных веществ уменьшится.

Эти простые правила предназначены для тех, кто заботится о здоровье своей кожи и стремится сохранить ее молодость на долгие годы. Соблюдать их будет несложно, особенно когда они станут привычкой.

Самое лучшее средство для молодости кожи — это здоровый сон. Ложиться спать следует не позднее полуночи, тогда организм успеет выработать нужное количество необходимых для него гормонов. Одна бессонная ночь на следующий день визуально добавит несколько лет возраста;

Не стоит пить много жидкости на ночь, на следующий день это может вылиться не только в отеки и круги под глазами, но и в дурное самочувствие, головную боль;

Посещать косметолога нужно как минимум один раз в три месяца, специалист определит проблемные моменты и обозначит комплекс необходимых мер;

Косметические средства для дневного использования должны содержать SPF-фактор как минимум 20 единиц, для особенно солнечных дней защита от ультрафиолета должна быть выше;

Увлажняющие средства для кожи лица нужно использовать дважды — утром и вечером, для тела — один раз в день;

Помимо дневного и ночного крема нужно использовать дополнительные питательные средства — сыворотки, маски, активные эмульсии;

При выборе средств для ухода нужно делать ставку на те, которые будут способствовать выработке коллагена и эластина;

Важно выпивать в день как минимум полтора литра воды, действие кремов нацелено на удержание влаги в коже, но получать жидкость она будет изнутри;

Кожа вокруг глаз требует особенного ухода, после 30 лет не обойтись без специализированных средств для век;

Любой коже необходимо глубокое очищение, периодичность и набор процедур зависит от типа и состояния кожи. Глубокое очищение возможно только при проведении салонных процедур, средства для домашнего использования не могут воздействовать на глубокие слои кожи;

Загар на солнце истончает естественный липидный слой, кожа становится более сухой, морщины становятся глубже. Активного загара нужно избегать, даже при условии использования защитных средств;

Стрессы вредят коже не меньше, чем загар, психологическое состояние всегда отражается на внешнем виде кожи.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Лазерное омоложение — плюсы и минусы

Как использовать никотиновую кислоту для волос?

Гиалуроновая кислота — ответ старению