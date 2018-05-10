Какой бывает аллергия?

В данный момент аллергии подвержен каждый четвертый человек в мире, и это число увеличивается. К внутренним факторам добавляется множество внешних, на первых ролях экологическая обстановка и хронические стрессы. Нередко бывает, что человек часто болеет простудными заболеваниями и лечится от них, даже и не подозревая, что он подвержен проявлениям аллергии.

Для разных типов аллергии характерны разные проявления, одно и то же вещество может являться аллергеном для одного человека, при этом нормально восприниматься другими людьми. В России выделяется несколько самых распространенных типов аллергии, их перечень перед вами.

Пищевая аллергия

Наличие или отсутствие аллергии на конкретный продукт у человека зависит от особенностей его организма. Чаще такой аллергии подвержены дети, но нередко она затрагивает и взрослых. Врачи выделяют самые распространенные продукты-аллергены, это молочные продукты и яйца, мед, цитрусовые фрукты и ягоды ярких цветов, орехи и сладости. Аллергия может развиться даже на тот продукт, который принято считать безопасным, к примеру, картофель или капуста.

Сильную опасность для людей, подверженных пищевой аллергии, представляют собой искусственные добавки в продуктах. В пищевой промышленности используется огромное количество консервантов, стабилизаторов, разрыхлителей и прочих добавок. При покупке любого продукта следует внимательно читать его состав, даже если на первый взгляд он не вызывает опасений.

Человек со склонностями к пищевой аллергии должен выбирать продукты с максимально простым и естественным составом.

Аллергия на цветение

В качестве аллергена выступает пыльца цветов, реакция проявляется в виде респираторных заболеваний. Для аллергии на цветение характерно сезонное течение, самый интенсивный период приходится на конец лето и начало осени, когда начинается цветение амброзии. Проявления аллергии на амброзию бывают настолько сильно выраженными, что многим аллергикам приходится временно переезжать из области цветения сорняка.

Аллергия на пыль

Если при аллергии на цветение аллерген поджидает на улице, то в случае с пылью он будет находиться преимущественно в помещениях. Реакцию вызывают обыкновенная бытовая и строительная пыль, а также пылевые клещи, которые неизбежно присутствуют в любом домашнем текстиле. Аллергия на пыль проявляется катаральными явлениями — отеки глаз, зуд в глазах и носоглотке, слабость и легкое помутнение сознания. Полностью избавиться от пыли невозможно, но существует ряд мер предосторожности — регулярные проветривания, влажные уборки, обработка ковров, мягкой мебели, штор и прочего текстиля.

Аллергия на укусы насекомых

Человека без аллергии укус муравья или комара может привести к легкому раздражению кожи, реакция аллергика может варьироваться от локального отека на месте укуса до анафилактического шока, от головокружения до потери сознания. При наличии аллергии на укусы насекомых нужно принимать предупредительные меры, к примеру, перед выездом на природу принимать антигистаминные препараты.

Аллергия на медикаменты

Такой эффект может возникнуть при самолечении, например, если человек будет одновременно принимать антибиотики и анальгетики. Реакция может развиться на сочетание лекарств или конкретный компонент определенного препарата. Если для человека свойственны любые проявления аллергических реакций, то назначение должен делать исключительно специалист, в случае с инъекциями первое применение препарата должно проходить под медицинским наблюдением.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Насколько опасен глутамат натрия?

Вреден ли соевый соус?

Как нормализовать давление без лекарств?