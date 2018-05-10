Названы песни, которые слушают психопаты

Учёные задались вопросом, могут ли музыкальные предпочтения что-то сказать о психических отклонениях? Для исследований пригласили 200 добровольцев с признаками психопатических отклонений. Это были люди и разных этнических и социальных групп. Каждому предложили прослушать 260 композиций, а затем протестировали. Результаты оказались такими:

1. Уверенно лидировали рэп-композиции, в том числе популярная Lose Yourself Эминема

2. В числе тех, что не понравились участникам, оказались композиции My Sharona группы The Knack и Titanium от Сиа.

При этом подчеркивается, что об отклонениях свидетельствует выбор не столько конкретного музыкального стиля, сколько определённых песен. А в перспективе исследователи предполагают создать плей-лист, по которому можно будет судить о проблемах с психикой у человека.