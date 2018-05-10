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Названы песни, которые слушают психопаты
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Названы песни, которые слушают психопаты 

Рамблер 2 часа назад
Учёные задались вопросом, могут ли музыкальные предпочтения что-то сказать о психических отклонениях? Для исследований пригласили 200 добровольцев с признаками психопатических отклонений. Это были люди и разных этнических и социальных групп. Каждому предложили прослушать 260 композиций, а затем протестировали. Результаты оказались такими:
1. Уверенно лидировали рэп-композиции, в том числе популярная Lose Yourself Эминема.
2. В числе тех, что не понравились участникам, оказались композиции My Sharona группы The Knack и Titanium от Сиа.
При этом подчеркивается, что об отклонениях свидетельствует выбор не столько конкретного музыкального стиля, сколько определённых песен. А в перспективе исследователи предполагают создать плей-лист, по которому можно будет судить о проблемах с психикой у человека.
Женский форум2
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