7 признаков того, что вы постоянно не досыпаете, хотя не чувствуете этого

Чем старше мы становимся, тем труднее нормально отдыхать. Современное общество лишено сна: еще 50 лет назад большинство спало по 9 часов, сейчас мы спим в среднем всего 6,5 часов в сутках. Вы можете даже не понимать, насколько устали на самом деле. Проверьте себя на эти признаки недостатка сна прямо сейчас — скорее всего, вам действительно нужен отдых.

Быстрое засыпание

По словам доктора Доун Доре-Стейтс, доцента в Мичиганской академии здоровья, способность моментально проваливаться в сон может быть обусловлена недостатком отдыха. Если вы можете легко заснуть даже в течение дня, то почти наверняка вашему телу нужно больше отдыха.

Сложности утром

Вставать с утра не нравится многим, но постоянно просыпать будильник — не нормально. Скорее всего, дело в недостатке сна. Обратите внимание на то, как вы спите в выходные дни: валяться в постели до 11 утра это не признак лени, это признак того, что стоит как можно быстрее нормализовать свой график на неделе.

Постоянный голод

Бессонница приводит к нарушению регуляции наших гормонов контроля аппетита грелина и лептина. Соотвественно, человек начинает терять контроль над своими пищевыми привычками. Не стоит корить себя за очередной кусок торта, съеденный в ночи у холодильника. Вы ничего не можете противопоставить физиологии и до того, как нормально выспитесь, ваше поведение останется таковым.

Концентрация

Вы когда-нибудь чувствовали, что просто не можете справиться с работой, даже во время дедлайнов? Лень тут опять не при чем. Доктор Стивен Дэвис из Оксфорда уверяет, что всего лишь нормализация сна поможет решить эту серьезную проблему.

Энергия на нуле

Постоянная депривация сна приводит к тому, что вы перестаете испытывать интерес к своим обычным увлечениям. Внутреннего запаса энергии хватает лишь на необходимые действия. Человек чувствует себя странно: с одной стороны, вроде и не устал, с другой — делать что-то становится решительно невозможно.

Снижение либидо

Что хуже всего, недостаток сна негативно воздействует на либидо. Уровень тестостерона в крови падает. Вы можете даже не замечать этого долгое время, но ни к чему хорошему такая тенденция не ведет.

Все болит

Никак не можете восстановиться после сравнительно легкой тренировки? Даже небольшие нагрузки приводят к ломоте в костях? Корень проблемы опять в недостатке сна. Во время ночного отдыха, тело вырабатывает гормоны роста и восстанавливает поврежденные ткани. Нет сна — нет регенерации.