Лазерное омоложение — плюсы и минусы

Лазерное омоложение кожи не относится к новинкам косметологии, такие процедуры практикуются на протяжении долгих лет, что дает возможность сопоставить плюсы и минусы. Суть процедуры заключается в тонкой лазерной шлифовке верхнего слоя кожи, эпидермиса, для отшелушивания старых клеток кожи и стимуляции образования новых.

Первое и главное преимущество — это быстрое достижение результата, всего спустя пять дней после лазерной шлифовки кожа становится более мягкой и красивой, она становится более здоровой, и это невозможно не заметить. Однако, первые пять дней после обработки лазером кожа будет требовать усиленного ухода, верхний слой кожи станет очень сухим, его необходимо часто смазывать увлажняющими средствами, желательно на основе гиалуроновой кислоты.

Чаще всего лазерное омоложение используется для самых деликатных участков кожи — лицо, шея и зона декольте, руки, внутренние стороны бедер. В этих зонах кожный покров очень нежный и чувствительный, поэтому огромное количество методик будут неприемлемыми. Воздействие лазером не вредит самой чувствительной коже, но оно может быть болезненным, поэтому косметологи рекомендуют проводить процедуру под местным обезболиванием. В салонах и клиниках используются специализированные лосьоны и гели местного воздействия.

Лазер не только способствует обновлению кожи и омолаживает ее, но и позволяет избавиться от пигментных пятен, веснушек и родинок, а также от шрамов и рубцов от угревой сыпи.

Эпидермис обретает эластичность, складочки и морщинка разглаживаются, эти изменения заметны уже после первой процедуры, точнее после пятидневного периода реабилитации. Процедура приравнивается к полному обновлению кожи — визуально, изнутри и снаружи, но лазер является довольно серьезным оборудованием, его использование имеет ряд противопоказаний.

К категорическим противопоказаниям лазерного омоложения кожи относятся все заболевания кожи, как в период обострения, так и в другое время. Также воздействие лазером запрещено при наличии на коже повреждений — ранок и ожогов любого происхождения. В остальных ситуациях разрешить или запретить лазерное омоложение может только компетентный дерматолог-косметолог.

Многие рассматривают в качестве недостатка процедуры стоимость, она будет на порядок выше, чем у других процедур для омоложения кожи. Однако, для достижения эффекта прочие процедуры назначаются в комплексе, а лазерное омоложение является автономной методикой, потребуется лишь однократное посещение салона или клиники и пятидневное активное увлажнение обработанной зоны. Стоимость процедуры зависит от размера участка кожи, который будет подвергаться лазерной шлифовке.

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