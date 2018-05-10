Как заставить себя вести здоровый образ жизни?

Мы всеми руками поддерживаем бодипозитив — и тем не менее считаем, что он совсем не исключает здорового питания и постоянных физических нагрузок. Посмотрите на самую известную в мире модель плюс-сайз Эшли Грэм: да, у неё потрясающие формы, и никто не посмеет упрекнуть её в лишних сантиметрах на талии — и тем не менее, она очень пристально следит за своим питанием и регулярно ходит в зал. Принимать себя такой, как есть — не значит махнуть рукой на потребности собственного организма. Предлагаем три стратегии, которые помогут вам по-новому взглянуть на процесс похудения.

Говорим еда — подразумеваем энергетический баланс. Как только вы перестанете воспринимать её как центр мироздания и способ поднять себе настроение, все сразу встанет на свои места. Мармеладки и фаст-фуд энергии вам точно не придадут (скорее наоборот). Отказывайтесь от пустых с точки зрения реальной пищевой ценности продуктов и налегайте на те, которые действительно позволят функционировать вам на полную катушку. Поэтому если выбор стоит между гамбургером и салатом кейл выбирайте второе не из стаха поправиться — а из-за заботы о собственной эффективности.

Сейчас будет банальная истина, но тем не менее: диеты — это совершенно не то же самое, что ЗОЖ. Недавнее исследование Высшей Школы Экономики показывает, что миллениалы практически сидят на диетах, и мы настоятельно советуем перенять эту стратегию. Иначе все по классическому сценарию: скинули вес — поправились — вновь стали жестко себя ограничивать. И так до бесконечности.

Перестаньте во всем винить гены. Это изначально пораженческая стратегия. Да, наследственность может сыграть свою роль, но в конечном счете ваша фигура только в ваших же собственных руках.