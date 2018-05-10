Ещё
Как заставить себя вести здоровый образ жизни?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как заставить себя вести здоровый образ жизни? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы всеми руками поддерживаем бодипозитив — и тем не менее считаем, что он совсем не исключает здорового питания и постоянных физических нагрузок. Посмотрите на самую известную в мире модель плюс-сайз Эшли Грэм: да, у неё потрясающие формы, и никто не посмеет упрекнуть её в лишних сантиметрах на талии — и тем не менее, она очень пристально следит за своим питанием и регулярно ходит в зал. Принимать себя такой, как есть — не значит махнуть рукой на потребности собственного организма. Предлагаем три стратегии, которые помогут вам по-новому взглянуть на процесс похудения.
Говорим еда — подразумеваем энергетический баланс. Как только вы перестанете воспринимать её как центр мироздания и способ поднять себе настроение, все сразу встанет на свои места. Мармеладки и фаст-фуд энергии вам точно не придадут (скорее наоборот). Отказывайтесь от пустых с точки зрения реальной пищевой ценности продуктов и налегайте на те, которые действительно позволят функционировать вам на полную катушку. Поэтому если выбор стоит между гамбургером и салатом кейл выбирайте второе не из стаха поправиться — а из-за заботы о собственной эффективности.
Сейчас будет банальная истина, но тем не менее: диеты — это совершенно не то же самое, что ЗОЖ. Недавнее исследование Высшей Школы Экономики показывает, что миллениалы практически сидят на диетах, и мы настоятельно советуем перенять эту стратегию. Иначе все по классическому сценарию: скинули вес — поправились — вновь стали жестко себя ограничивать. И так до бесконечности.
Перестаньте во всем винить гены. Это изначально пораженческая стратегия. Да, наследственность может сыграть свою роль, но в конечном счете ваша фигура только в ваших же собственных руках.
Harper’s Bazaar: последние новости
Кислоты и санскрин: дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секреты ухода за кожей актрисы 6 неочевидных симптомов гормонального дисбаланса Ускоряемся: 3 способа быстрее скинуть вес
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова пожаловалась на женские проблемы30
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников16
У Дженнифер Лопес исчезла грудь15
Знаменитости, пережившие сексуальное насилие
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
10:03
Факты об арбузах, которые удивят
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение