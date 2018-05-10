Красная икра и шелковая маска: секреты здорового сна

На сон уходит от 15 до 30 лет нашей жизни, но мы так редко чувствуем себя выспавшимися и отдохнувшими, что начинаем жаловаться на усталость, еще не успев позавтракать. Самое время разобраться, в какой момент все пошло не так.

Скажите «нет» сахару и углеводам в ночное время

Желание побаловать себя заветным пирожным после тяжелого дня, а заодно фруктами перед сном может привести к увеличению уровня сахара в крови и повысить вашу энергию в тот момент, когда хочется поскорее заснуть. Плюс вы можете проснутся посреди ночи с ощущением голода — почти кошмарный сон.

Вместо этого попробуйте заменить источник удовольствия на белок с овощами (или с небольшим количеством сложных углеводов), который повысит уровень мелатонина и поможет вам быстро заснуть. Большинство из нас все-таки не может удержаться и не съесть какой-нибудь фрукт перед сном. Если вы тоже не готовы отказаться от этого, вот примеры хороших закусок на ночь глядя:

— хумус с огурцом или сельдереем

— небольшая горстка моченых орехов кешью

— ½ печеного яблока без сахара

Откажитесь от кофе после полудня

Вы в курсе, что эффект от кофеина может длиться до 12 часов? Если вы не можете спать по ночам, возможно, в этом виновата передозировка кофеина в течение дня — перестаньте скупать весь кофе на вынос в округе. Попробуйте переключиться на альтернативный напиток без кофеина.

Ешьте продукты, производящие мелатонин

Мелатонин — один из основных секретов успеха для естественного здорового цикла сна. Где его взять? Все просто — есть комбинация определенных фруктов и углеводов, которые поддерживают мелатонин или содержат триптофан, который способствует производству мелатонина и поможет вам долго и сладко спать.

Включайте эти продукты в свой ужин или ешьте за час до сна в качестве закуски, чтобы увеличить производство мелатонина и обеспечить здоровый отдых. Список довольно приятный, так что советуем срочно прислушаться.

Мелатонин-богатые продукты:

— Красное вино

— Имбирь

— Бурый рис — Бананы

— Икра

— Ячмень

— Помидоры

— Редис

На продукты, содержащие триптофан, тоже стоит налегать вечером, поскольку они помогают выработать серотонин, который необходим для образования мелатонина:

— Яйца

— Семена кунжута

— Вымоченные орехи

— Проросшие зерна

— Рыба, индейка

Повесьте плотные темные шторы или используйте маску для сна

В мегаполисах, где 24/7 горят огни домов, билбордов, и по умолчанию присутствует постоянный свет от машин, сложно сконцентрироваться на ночном отдыхе. Нашему организму приходится очень нелегко — даже наименьший источник света от уличного фонаря проникает через сетчатку глаза, и вместо отдыха мозг начинает снова функционировать, работая всю ночь.

А тем временем полноценный сон — наше главное и лучшее beauty-средство на все времена. Он служит хорошим антиоксидантом, оттягивает процесс старения, укрепляет иммунную систему, помогает адаптироваться при смене часовых поясов и даже способен предотвращать развитие опухолей.

Все эти пункты — ответ на вопрос, почему необходимо спать в полной темноте или в маске для сна. Если вы спите при любом источнике света, на утро состояние будет вялым, не отдохнувшим и раздражительным. Поэтому маска — это особо практичный аксессуар, который не только поможет сохранить здоровый цвет лица и высыпаться во всех случаях: будь то командировка или отпуск. Ну и вообще приятно почувствовать себя немного Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани».

Используйте натуральные добавки для сна

Если вы столкнулись с хронической нехваткой сна — пора пускать в ход естественные добавки, например, корень валерианы и мелатонин. Часто они доступны в чае или в форме таблеток. Они помогут заснуть после нескольких бессонных ночей и получить безмятежный отдых, как у младенца.

В вопросах этикета во время сна разбирались вместе с нутрициологом и клиническим психологом-диетологом Анной Ивашкевич.