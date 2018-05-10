Что делать, если презерватив застрял

Даже прекрасный секс может обернуться неприятным сюрпризом. Например, соскочившим презервативом. Что делать? Мы составили краткое руководство на случай, если в порыве страсти в вас застрял презерватив.

1. Сохраняйте спокойствие

Этот совет работает в любой критической ситуации. Прежде чем предпринимать какие бы то ни было действия, возьмите паузу, сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, выпейте стакан воды. Все мышцы, особенно пострадавших органов, должны быть расслаблены. Это важно. Если вы извлечете из себя презерватив даже через полчаса, ничего страшного с организмом не произойдет. Так что имейте в виду, что времени у вас достаточно.

2. Используйте пальцы

Присядьте или встаньте на четвереньки, затем попробуйте нащупать и ухватить презерватив пальцами. Обратите внимание: ногти должны быть аккуратно подстрижены, иначе рискуете себя поранить. Даже не пытайтесь вытащить презерватив с помощью пинцета, ножниц или любых других предметов, которые кажутся подходящими. Во-первых, вы можете легко повредить нежную кожу, а это чревато воспалением в лучшем случае, а в худшем — сепсисом и летальным исходом. А во-вторых, застрять может и пинцет. Словом, не усложняйте.

3. Попробуйте "вытолкать" его

Если застрявший презерватив не получилось нащупать пальцами, попробуйте как бы вытолкнуть его из себя. Если он застрял в анальном отверстии, просто посидите в туалете, возможно, он выйдет естественным путем. Чтобы извлечь презерватив из влагалища, поставьте согнутую в колене ногу на стул и попробуйте попеременно сокращать и расслаблять мышцы влагалища, затем проверьте пальцами, можно ли его вытащить. Самое главное, не напрягайтесь и не плачьте, от рыданий мышцы малого таза сжимаются и просто не дают презервативу выйти.

4. Попросите вашего партнера помочь

В конце концов презерватив застрял и по его вине тоже. Пусть он посмотрит и попробует осторожно извлечь презерватив. Со стороны ему как минимум виднее.

5. Не стесняйтесь обратиться к врачу

Если спустя час ваши мучения не увенчались успехом, обратитесь к врачу. Вряд ли вы смутите специалистов, поверьте, они и не такое видели, а вот свое здоровье сохраните. Поэтому просто переступите через невыносимое чувство неловкости. И чем скорее, тем лучше. К врачу вы все равно придете, но последствия могут быть гораздо хуже, чем кратковременный стыд.

6. Сдайте анализы

Если во время секса соскочил презерватив, вы рискуете подхватить инфекцию, передающуюся половым путем. Запишитесь к врачу на плановый осмотр и сдайте анализы, чтобы исключить вероятность заражения. Заодно врач убедится, что не осталось внутри вас маленьких кусочков презерватива, которые могут вызвать нагноение.

7. Не повторяйте

Старайтесь не допускать повторения подобной ситуации. Но это не значит, что нужно отказаться от использования презерватива. Наоборот! Следует внимательно отнестись к его выбору. Во-первых, обратите внимание на размер. Ваш партнер мог переоценить свои габариты и выбрать слишком большой презерватив, который легко соскальзывает. Во-вторых, рвутся слишком тонкие презервативы. Вероятно, именно вашей паре такие не подходят.

Берегите себя и продолжайте заниматься сексом.