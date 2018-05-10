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Хотите красивый мышечный рельеф? Дышите правильно!
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Хотите красивый мышечный рельеф? Дышите правильно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Но попотеть все равно придется!
Если вы упорно качаете пресс и занимаетесь в зале, а ни рельефа, ни кубиков до сих пор нет, то у нас для вас есть новости. Стив Зима, личный фитнес-тренер, в том числе работавший с олимпийским чемпионом Адамом Риппоном, утверждает, что рельеф создается не только тренировками, но и правильным дыханием.
Как правильно дышать? Сперва — полный выдох перед каждым движением, потом втянуть живот «до позвоночника» и продолжать выдыхать, чтобы чувствовать, как передняя брюшная стенка буквально вжимается внутрь. По словам Зима, именно такая техника дыхания позволяет мышцам работать в полную силу и контактировать друг с другом.
Медленное, контролируемое дыхание во время тренировок помогает мышцам лучше растягиваться и активнее работать, а также лучше насыщает кровь кислородом, который поддерживает организм и повышает выносливость. Впрочем, Зима напоминает, что одним дыханием рельеф не сделаешь — необходимые регулярные и интенсивные тренировки. Но, занимаясь в очередной раз, не забывайте удостовериться, что дышите правильно Вера Ермакова
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