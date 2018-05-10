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4 факта о взаимосвязи стрессов и женского здоровья
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4 факта о взаимосвязи стрессов и женского здоровья 

Harper’s Bazaar 52 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Гипофиз, ответственный за выработку яичниками эстрогена и прогестерона, анатомически расположен прямо под гипоталамусом — отделом мозга, контролирующим эмоциональную деятельность человека. Вместе они образуют единую систему и влияют друг на друга. Именно поэтому сильный стресс способен вызвать эндокринный дисбаланс, последствием которого могут стать в том числе проблемы с деторождением.
Чтобы исправить ситуацию, потребляйте как можно больше магния и фолиевой кислоты, а еще попробуйте включить в рацион льняное масло: оно поможет стабилизировать гормональный фон. И не бойтесь гормонов: грамотно назначенные препараты будут действовать исключительно во благо — стрелка весов поползет вниз, а состояние кожи улучшится.
Психосоматику никто не отменял. Удивительный факт: у огромного количества узниц концлагерей наблюдались нарушения менструального цикла — организм таким образом защищался от нежелательной в таких условиях беременности. Так что в следующий раз, когда в очередной раз будете грызть себя из-за ерунды и набирать огромное количество работы (с которой вы просто не в состоянии справиться), обязательно об этом задумайтесь.
Стресс влияет на уровень гормона ТТГ, который, в свою очередь, регулирует выработку тироксина и трийодтиронина. Если с показателями здесь не все в порядке, частым симптомом оказываются нарушения менстурального цикла или же их полное отсутствие (аменорея). Ну а последствия могут быть очень неприятными — резкий набор веса и вечно подавленное настроение далеко не самые печальные их них.
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