4 факта о взаимосвязи стрессов и женского здоровья

Гипофиз, ответственный за выработку яичниками эстрогена и прогестерона, анатомически расположен прямо под гипоталамусом — отделом мозга, контролирующим эмоциональную деятельность человека. Вместе они образуют единую систему и влияют друг на друга. Именно поэтому сильный стресс способен вызвать эндокринный дисбаланс, последствием которого могут стать в том числе проблемы с деторождением.

Чтобы исправить ситуацию, потребляйте как можно больше магния и фолиевой кислоты, а еще попробуйте включить в рацион льняное масло: оно поможет стабилизировать гормональный фон. И не бойтесь гормонов: грамотно назначенные препараты будут действовать исключительно во благо — стрелка весов поползет вниз, а состояние кожи улучшится.

Психосоматику никто не отменял. Удивительный факт: у огромного количества узниц концлагерей наблюдались нарушения менструального цикла — организм таким образом защищался от нежелательной в таких условиях беременности. Так что в следующий раз, когда в очередной раз будете грызть себя из-за ерунды и набирать огромное количество работы (с которой вы просто не в состоянии справиться), обязательно об этом задумайтесь.

Стресс влияет на уровень гормона ТТГ, который, в свою очередь, регулирует выработку тироксина и трийодтиронина. Если с показателями здесь не все в порядке, частым симптомом оказываются нарушения менстурального цикла или же их полное отсутствие (аменорея). Ну а последствия могут быть очень неприятными — резкий набор веса и вечно подавленное настроение далеко не самые печальные их них.