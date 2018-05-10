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Как использовать гейнер?
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Как использовать гейнер? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Гейнер в спортивном питании выполняет функция восстановителя, он пополняет запасы энергии и обеспечивает организм ресурсами для осуществления анаболических процессов. Чаще всего гейнеры используются при тренировках для увеличения объема мышечной массы. Гейнер необходим для людей с эктоморфным телосложением, склонные к худобе люди с быстрым обменом веществ не могут набрать мышечную массу без таких добавок к питанию. Эндоморфам гейнеры противопоказаны, люди с таким телосложением склонны к полноте, поэтому им нужно контролировать калорийность своего рациона.
Способ приема гейнера зависит от целей тренировок, существует три способа использования белково-углеводного коктейля. Если речь идет о силовых тренировках для увеличения объема мышечной массы, то прием гейнера должен состояться сразу после тренировки, в первые несколько минут. После силовых тренировок организм нуждается в экстренном восполнении запаса энергии, эта роль отводится углеводам, а также в поступлении белка для восстановления мышечной ткани.
Время после тренировки называют белково-углеводным окном, гейнер отлично подходит для его заполнения.
Смесь может приниматься и перед тренировкой, это делается для того, чтобы заниматься интенсивнее, повысить свою эффективность и одновременно предотвратить разрушение мышц, то есть катаболизм. Гейнер нейтрализует катаболические процессы за счет того, что в нем содержится очень много аминокислот. Такая методика приема подходит не каждому, так как поступление большого количества углеводов и калорий перед тренировкой может привести к увеличению количества жировой ткани.
Эктоморфы часто принимают гейнер трижды в день вне зависимости от распорядка тренировок. Для многих людей, организм которых не имеет склонности к наращиванию мышц, трехкратный прием коктейля является единственной возможностью увеличить объем мышц.
Современные качественные гейнеры безопасны с точки зрения сбережения здоровья, их производят из натуральных белков и углеводов с незначительным добавлением жиров. В среднем на одну порцию гейнера приходится от 50 до 80 граммов углеводов и от 20 до 40 граммов белков. Единственным строгим противопоказанием к приему гейнера является непереносимость какого-либо из компонентов, к примеру, лактозы. В остальном гейнеры не имеют категорических противопоказаний для взрослых здоровых людей.
Усилить эффективность гейнера можно при помощи креатина, они будут взаимно дополнять друг друга и ускорять усвоение. При наращивании мышечной массы прием гейнера должен быть дополнен протеиновыми продуктами и комплексами витаминов. При тренировках для похудения и сушке гейнер будет неуместен ввиду своей углеводной составляющей. При использовании гейнера важно соблюдать условия хранения, если в порошок попадает влага, то в нем начнут развиваться бактерии, употребление такого продукта приведет может привести к расстройству пищеварения.
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