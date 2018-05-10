Женские ошибки в тренажерном зале

Тренировки по одной и той же программе

Девушки любят бесконечно заниматься по одной и той же программе, они подбирают приятный комплекс упражнений и делают его от раза к разу. Со временем выполнять упражнения становится легче, и это вызывает радость по поводу улучшения физической формы. Однако, это улучшение мнимое, ваше тело не становится более совершенным, оно привыкает к однотипности нагрузок. Тренировки должны проходить по разным программам, чтобы задействовать разные мышцы и позволять им восстанавливаться. На восстановление одной группы мышц уйдет как минимум двое суток, специалисты не рекомендуют тренировать одну группу мышц чаще, чем раз в неделю.

Страх перекачаться

Многие боятся взять в руки даже крошечные гантели весом по килограмму, так как по их мнению после этого они сразу же обрастут мышцами, как у бодибилдера. Любительские тренировки никогда не приведут к сильному увеличению объема мышц, на обретение формы у бодибилдеров уходят годы тренировок с по-настоящему огромными весами. Физиология женщины устроена таким образом, что ей намного проще набрать жир, чем мышцы, поэтому опасения стать качком будут неоправданными.

Отказ от силовых тренировок помешает добиться результата в похудении и подтягивании силуэта тела.

Выбор в пользу кардио

Данная ошибка вытекает из предыдущей, женщины обычно приходят в зал для того, чтобы стать более стройными и подтянутыми, в их представлении для этого необходимы исключительно кардионагрузки. Кардио имеют свои плюсы и минусы, для получения разностороннего воздействия и лучшего результат нужно сочетать силовые и кардио упражнения.

Употребление маленького количества жидкости

Иногда девушки пьют мало воды, чтобы меньше потеть или не бегать в туалет слишком часто, иногда они просто не задумываются о том, сколько воды они пьют, и в каком количестве воды нуждается их организм во время занятий спортом. При умеренной активности тело ежедневно теряет около 2,5 литров воды, дополнительные потери во время тренировки могут составить от литра до трех литров. Недостаток воды снижает эффективность тренировок, по его причине обменные процессы замедляются, количество шлаков и токсинов возрастает. Вода необходима для снятия чувства усталости, для нормальной работы суставов, очищения организма, поддержания молодости кожи.

Нежелание вспотеть

Опасения на тему неидеального внешнего вида заставляют отказаться не только от воды, но и от интенсивной работы над собой. Тренажерный зал — это место, где все занимаются и потеют, здесь не судят людей по их внешнему виду. Идеальная прическа и макияж в зале не только бесполезны, но и неуместны, косметика будет стекать и попадать в глаза, отвлекая от тренировочного процесса. Потоотделение необходимо для выведения из организма загрязнений, очищение необходимо как для похудения, так и для общего оздоровления.

Упражнения на пресс для стройности талии

Делая сит-апы, скручивания и другие упражнения на пресс, девушки мечтают о стройной талии, но эта дорога отводит в сторону от осуществления мечты. Не существует упражнений, которые могли бы избавить от жира локально в определенном месте. Работа над прессом не позволит похудеть в области живота, она приведет мышцы пресса в тонус, но жир останется на месте, в результате объемы талии станут больше.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Хедис: временное увлечение или будущий олимпийский вид спорта?

Самые нескучные виды спорта

Два упражнения для управления возрастом