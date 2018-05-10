Как победить усталость? Советы и рекомандации

В современном мире практически каждый человек сталкивался с усталостью. Нет сил работать, нет желания общаться с семьей. Хочется лечь и спать, но и иногда и это невозможно. В чем причина? Как победить усталость? МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.

В чем причина усталости?

•Избыточные физические и умственные нагрузки на организм. Подработки, домашние дела, постоянные просьбы начальства — все это вызывает усталость. Дополнительно усложняют жизнь пробки на дороге, час пики в метро. •Желание все успеть вовремя Человек ставит для себя сроки выполнения планов и задач и страдает от их невыполнения. В 75% случаев люди неправильно рассчитываю время на какое-нибудь действие, преднамеренно уменьшают его с целью получения быстрых результатов. Например: выучить английский язык за месяц, похудеть за неделю, написать книгу за три дня. •Неумение правильно расставить приоритеты. •Отсутствие полноценного отдыха. •Постоянное чувство вины. Люди постоянно испытывают чувство вины перед родными, друзьями, начальником. Они думают о том, что должны больше времени уделять детям. Это приводит к хронической усталости и депрессии.

Как победить усталость?

Любая усталость приводит к хронической. Дальше развивается депрессия. Вследствие люди начинают употреблять антидепрессанты. А что дальше? •Человек должен признать свои проблемы. Важно не только признать проблемы, но и обратиться за помощью. •Соблюдать режим работы. Каждые полчаса делать небольшие перерывы на прогулки по офису или на чашку чая. Также эффективно зарекомендовал метод переключения с одной задачи на другую. •Перестать винить себя. Все в этом мире не идеальны. У каждого есть недостатки. Выпишите свои плюсы на бумажке или в смартфоне и читайте их каждый перед сном или во время грусти. •Полноценный отдых. В норме люди путешествую один-два раза в год. Это снимает напряжение и стресс. Во время рабочей недели можно принимать теплые ванны с пеной и маслом апельсина или лаванды. Апельсин взбодрит, поднимет настроение. Лаванда успокаивает нервную систему, расслабляет. •Новое хобби Рисование, вязание крючком, макраме — прекрасный способ снять усталость и напряжение. •Регулярные физические нагрузки. При занятии спортом вырабатываются гормоны стимуляторы и радости. Они помогают бороться с плохим настроением и усталостью. Утренняя зарядка поможет проснуться и даст энергию на целый день. •Правильное питание. После избыточного количества съеденной пищи человек испытывает тяжесть и неприятные ощущения в животе. Его начинает клонить в сон, появляются признаки усталость. Лучший способ — это есть фрукты и овощи. •Регулярно проходить осмотры у врача. Способов справиться с усталость насчитывается около 100. Для каждого человека существуют свои. Главное — найти и начать пользоваться. Ранее эксперты рассказали, что пшено может снять усталость с глаз.