Вера Брежнева стала героиней новой рекламной кампании воды «Святой источник»

Вера Брежнева является лицом бренда «Святой источник» уже больше года. В предыдущих роликах певица уже рассказывала, в каких ситуациях она пьёт воду и какой эффект это даёт: утром помогает организму проснуться, за полчаса до еды — оставаться в идеальной форме, в течение дня — сконцентрироваться над важными задачами. Фото: «Святой источник» В новой рекламной кампании, которая стартовала на этой неделе, Вера рассказала о своей дневной норме воды и о том, как соблюдение питьевого режима улучшает эффект от тренировок, позволяет поддерживать красоту, здоровье и молодость.

Вера Брежнева

певица и актриса — Мне близка философия, которую несёт «Святой источник»: она про правильный образ жизни и работу над собой. Я верю, что большие перемены начинаются с маленьких шагов. Например, таких, как привычка пить воду в течение дня. Три бутылочки воды по пол-литра каждый день — правило, которому я всегда следую. Статьи по теме «Святой источник» выпустил серию мультфильмов о неизвестных свойствах воды Сколько воды нужно пить в день Нужно ли пить воду во время еды, чтобы похудеть Я заставляю себя пить 2 литра воды в день. Я ведь всё делаю правильно?

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