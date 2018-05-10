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Вера Брежнева стала героиней новой рекламной кампании воды «Святой источник»
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Вера Брежнева стала героиней новой рекламной кампании воды «Святой источник» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Вера Брежнева является лицом бренда «Святой источник» уже больше года. В предыдущих роликах певица уже рассказывала, в каких ситуациях она пьёт воду и какой эффект это даёт: утром помогает организму проснуться, за полчаса до еды — оставаться в идеальной форме, в течение дня — сконцентрироваться над важными задачами. Фото: «Святой источник» В новой рекламной кампании, которая стартовала на этой неделе, Вера рассказала о своей дневной норме воды и о том, как соблюдение питьевого режима улучшает эффект от тренировок, позволяет поддерживать красоту, здоровье и молодость.
Вера Брежнева
певица и актриса — Мне близка философия, которую несёт «Святой источник»: она про правильный образ жизни и работу над собой. Я верю, что большие перемены начинаются с маленьких шагов. Например, таких, как привычка пить воду в течение дня. Три бутылочки воды по пол-литра каждый день — правило, которому я всегда следую. Статьи по теме «Святой источник» выпустил серию мультфильмов о неизвестных свойствах воды Сколько воды нужно пить в день Нужно ли пить воду во время еды, чтобы похудеть Я заставляю себя пить 2 литра воды в день. Я ведь всё делаю правильно?
Запись «Вера Брежнева стала героиней новой рекламной кампании воды „Святой источник“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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