Послеродовая депрессия

Татьяна БУЦКАЯ, педиатр, эксперт по роддомам:

Беременность и роды — это совершенно естественное состояние женщины. И как говорят акушеры-гинекологи: «Никто беременной не оставался до конца, на всю жизнь». Всё равно беременность когда-то заканчивается.

И вот когда это происходит, кажется, что в жизни женщины произошло самое счастливое событие — и она должна стать самым счастливым человеком, а слова «депрессия» и «молодая мама» совершенно несовместимы. Потому что тут такое счастье! Какая может быть депрессия?

Но в этот момент женский организм играет грустную шутку. Хотя она совершенно научно обоснована. Мы знаем, что во время беременности в организме женщины идёт просто буйство гормонов. Количество гормонов вырастает в тысячи раз. И когда резко беременность заканчивается — всё, ребёнок родился! Уже не надо поддерживать его жизнедеятельность, не надо его выращивать, не надо его питать кислородом, не надо его защищать. В организме женщины одной большой функцией становится меньше. Гормоны уходят, причём достаточно быстро. Поэтому вот это послеродовое депрессивное состояние возникает тоже довольно-таки быстро.

Если вы ещё помните те времена, когда в роддомах держали неделю, то сейчас принята ранняя выписка: уже на третий день можно выйти из роддома в России. Если вы знаете, в Европе — взять хотя бы герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон , она вообще через часы уже выписывалась из роддома. Её-то как раз если послеродовая депрессия и настигла, то это точно было не в стенах лечебного учреждения. А у нас, к сожалению, особенно раньше (но и сейчас) первые звоночки послеродовой депрессии возникают ещё в стенах роддома. Потому что где-то на второй-третий день после родов происходит пик вывода лишних гормонов из организма.

Вы же понимаете, что они не уходят сразу? В организме нет такого тумблера, который можно взять и переключить: вот ты беременная, а тут опаньки — переключили, и всё! Не беременная, ни одного сопутствующего гормона не осталось. Они вымываются, когда женщина, скажем, пьёт воду. Вообще после родов много пьют, и это правильно. Итак, где-то на второй-третий день количество гормонов резко уменьшается. И если ещё есть какие-то способствующие факторы — например, какие-то проблемы с ребёнком, с мамой, пришло или не пришло молоко, у неё были тяжёлые роды, либо — я не знаю, не поддержали родственники… вот есть у женщины некий план в голове: как она должна родить. И он не сработал!

Да, допустим, она была уверена, что только родив самой, она может называться матерью. А в родах что-то пошло не так; 30% кесарева сечения — по России сейчас средняя цифра. Считайте, каждые третьи (ну, четвёртые) роды — кесарево сечение. Представьте, разве каждая четвёртая девочка думает, что у неё будет кесарево сечение? Разумеется, нет! Это может очень сильно повлиять на её психическое состояние. Поэтому вот всё надо учитывать. Какая-то разочарованность, усталость, боль, и когда всё это накладывается на фон активного снижения гормонов, здесь возникает депрессия. Она не сразу бывает глубокая. Может быть так — сначала просто грустно, потом у женщины начинается паническая боязнь, что с ребёнком что-нибудь случится. Ей срочно хочется помочь! Она перестаёт ночами спать, потому что боится всяких неожиданностей. Если не начать помогать в эти моменты, когда женщине грустно, когда она плачет, если 24 часа в сутки над ребёнком стоит, после этого могут возникать проблемы. Здесь надо начинать помогать, потому что дальше идёт уже более серьёзное ухудшение состояния, когда без специалистов будет не спасти здоровье мамы. Тогда уже понадобятся серьёзные таблетки и работа над восстановлением.

Во-первых, рождение ребёнка — на самом деле счастье, и женщине надо просто помогать. Сейчас есть совместные роды, возможность, чтобы после родов муж приходил, даже где-то есть палаты, чтобы вместе с мужем или мамой была возможность жить в роддоме. Возможна ранняя выписка. И обязательно — поддержка, поддержка и поддержка! Всё будет хорошо.

Очень часто девушки скрывают свою беременность и боятся, что их могут «раскусить» по плавающему взгляду, либо по изменению пищевых пристрастий. Потом уже присоединяется токсикоз, и, собственно говоря, что уж тут скрывать? Почему во время беременности возникает ощущение отстранённости, забывчивости? Тому виной те же самые гормоны, о которых мы говорили уже с точки зрения послеродовой депрессии. Но гормоны появляются не сразу. Вот это буйство гормонов нарастает ближе ко второму триместру, особенно в третьем триместре: эх, сколько гормонов!

А в начале беременности это состояние отрешённости чаще всего связано именно с состоянием пред-токсикоза, когда вроде и тошнит… Кстати говоря, в начале беременности работают гормоны, которые женщину очень сильно успокаивают. Ей хочется спать, например — это, к слову, ещё один из признаков: если ваша подруга днём постоянно укладывается спать, это может что-то значить. В первом триместре гормоны очень сильно успокаивают. Хочется спать.

Плюс ещё, организм начинает активно бороться за те продукты, витамины и микроэлементы, которые ему очень сильно нужны. И поэтому возникает такая странная история с тем, что хочется то солёного, то мела, то какой-то рыбы поесть. И женщина ничего не может с собой сделать. Ей хочется так, что прямо — дайте! «Я сейчас хочу». Она не виновата. Это не потому, что у неё стал плохой характер. Это потому, что организму на самом деле сейчас резко стало не хватать этих элементов для того, чтобы построить нового человека. Потому что каждую секунду, даже каждую микросекунду в организме беременной идёт буйство реакций.

Т. е.

буквально каждую секунду плод растёт и растёт, и требуется много витаминов, микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Поэтому беременной ни в коем случае нельзя отказывать! Вот если она хочет есть штукатурку, что можно сделать? Единственное — предложить ей взамен творог. Но не надо говорить: «Тебе это кажется! Это вообще ни о чём». Если она хочет спать, то пусть спит, потому что на данный момент гормоны её берегут. Вся энергия должна уходить не в движение. Энергия должна быть направлена внутрь.

Организм, на самом деле, намного умнее, чем нам кажется. На втором и третьем триместре у женщины происходят очень интересные изменения. Во-первых, она начинает всё забывать. Гормоны беременности работают следующим образом: для начала, хуже воспринимается информация. Во-вторых, она моментально забывается. В-третьих, она в какой-то степени становится неинтересной. Это сложно представить: как же так? Если ты работала над каким-то проектом, как это может разонравиться? А сейчас что происходит: ты услышала, не поняла, забыла, да ещё и не интересно! Организм защищает ребёнка от работающей матери. Он говорит: «Тебе сейчас надо хорошо питаться, спать, дышать свежим воздухом», потому что иногда беременной на самом деле не хватает кислорода — ей хочется открыть окно, подышать, и это не просто так. На самом деле у неё может быть ощущение, что она задыхается. И кислорода надо, и поспать надо, и в голове ничего не помещается, и всё забывается — это все те самые прекрасные гормоны беременности, которых, как я уже говорила, становится в тысячи раз больше, чем у женщины в нормальном состоянии. Поэтому бесполезно с этим бороться.

Вы — не больной человек! У вас память восстановится и IQ к вам вернётся. Но сейчас — не боритесь! Не надо бороться с организмом. Если вам хочется что-то читать — читайте. Если вы чувствуете, что нет сил — не надо. Беременная женщина живёт не для себя. Она живёт для того существа, которое растёт внутри неё.

Поэтому берегите себя ради новой жизни!