Аллергии нет: как пережить сезонное обострение

Что надо иметь в аптечке тем, кому самое лучшее время в году не в радость?

Весна и лето — не только пора цветов, ягод и фруктов, но еще и период обострения сезонной аллергии, поллиноза. Аллергические реакции могут вызвать пыльца цветов, укусы обычных комаров, и даже солнце, не говоря уже о многочисленных дарах природы. Следуйте нашей инструкции, и тёплые дни доставят вам радость, а не огорчения.

Антигистаминные препараты: проверенные временем VS новые разработки

В летний период большинство аллергических заболеваний отступают, но только если речь не идет о поллинозе — сезонной аллергии на пыльцу, возникающей во время цветения трав и деревьев. Очень часто к ней присоединяется перекрестная пищевая аллергия. Чтобы болезнь не застала врасплох, стоит заранее укомплектовать домашнюю аптечку необходимыми средствами.

Антигистаминные препараты первого поколения, некоторые из которых появились еще более полувека назад (к примеру, на основе хлоропирамина, дифенгидрамина, клемастина) до сих пор в ходу.

Преимущества антигистаминных препаратов первого поколения:

оказывают выраженное противоотеченое и противовоспалительное действие (некоторые врачи даже считают, что более сильное, чем более современные средства)

обладают противоукачивающим эффектом

их действие хорошо изучено

Главный недостаток средств из «старой гвардии» — они могут сильно влиять на нервную систему: вызывают заторможенность, сонливость и подобные реакции. Эти лекарства действуют обычно 4-8 часов, обладают большим рядом противопоказаний и не подходят для длительного применения.

У лекарств второго поколения (например, на основе азеластина или лоратадина) есть свои преимущества:

седативный эффект практически не наблюдается

они действуют до 12-24 часов

больше подходят для длительного применения

Но недостатки есть и у них: как считают врачи, при длительном применении такие средства могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

В последнее время врачи отдают предпочтение препаратам третьего поколения, в эту группу входят, в частности, лекарства на основе дезлоратадина, фексофенадина, левоцетиризина.

Преимущества антигистаминных препаратов третьего поколения:

быстро снимают симптомы

действуют долго (некоторые — до 48 часов)

имеют меньше побочных эффектов

не оказывают влияния на нервную систему

не вызывают сонливость

При необходимости их назначают курсами на 4-6 недель

В любом случае, начинать приём врачи рекомендуют заранее, чтобы обострение не застало врасплох.

При укусах насекомых быстро снять отек, уменьшить боль и зуд помогут антигистаминные мази. Также для снятия неприятных ощущений стоит держать в аптечке хладоэлемент: холодный компресс также поможет уменьшить симптомы, если на месте комариного укуса образовался волдырь. Ещё вам пригодится обычная зеленка или раствор фукорцина: обработка ими не даст попасть инфекции в ранку на месте укуса.

Ничего лишнего

Важно не только снять симптомы, но и быстрее вывести вредные вещества из организма. Поэтому в аптечке аллергика обязательно должны быть препараты-сорбенты (угольные, кремниевые, на основе поливинилпирролидона или алюмосиликатов). В аптеках без труда можно найти множество подобных средств, в том числе, безопасные даже для грудничков. Незаменимую помощь сорбенты окажут при комплексном лечении аллергических дерматитов, включая солнечный: фотодерматит.

Не навредить!

Для профилактики аллергического ринита (насморка) и коньюктивита можно применять «местные» препараты — капли, спреи и гели на основе кромогликата натрия (они облегчают проявления аллергии), и антигистаминные средства местного действия на основе азеластина. В период обострения, избавить от сильного насморка и заложенности носа помогут сосудосуживающие капли и спреи — но врачи не рекомендуют пользоваться ими дольше 5-7 дней.

Справиться с серьезным аллергическим дерматитом и другими кожными проявлениями аллергии часто невозможно без мазей на основе глюкокортикостероидов. Это сильные гормональные средства, которые можно применять только по назначению врача. До консультации с ним лучше ограничиться, например, средствами на основе пантенола. Они безопасны, быстро успокаивают кожу и подходят даже маленьким детям.

Простая профилактика

А вот промывание носа и полоскание горла растворами на основе морской воды можно практиковать без опаски. Страдающим поллинозом стоит взять за правило в период цветения полоскать горло и промывать нос каждый раз по приходу домой. Это не только поможет «смыть» аллергены, но и предотвратит пересушивание слизистой. В результате она станет менее восприимчива к раздражителям, аллергенам и микробам.