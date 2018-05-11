Секреты красоты кореянок (инсайд от корейского дерматолога)

На самые животрепещущие бьюти-вопросы нам ответил врач-дерматолог корейской клиники Гранд Ли Джи Енг.

Кореянки выглядят так свежо и молодо, как они ухаживают за кожей лица?

Кореянкам часто говорят, что у них хорошая кожа. Это связано с тем, что кожа азиатов отличается от кожи европейцев — она эластичнее и здоровее. Обычно степень здоровья кожи определяет толщина эпидермиса, и у азиатов она в 2-2,5 раза больше. Меланин, которого у азиатов в эпидермисе больше, оказывает сильное влияние на блокирование ультрафиолетовых лучей. Также благодаря нему повышается эластичность кожи, морщин образуется меньше и старение замедляется.

Какие уходовые процедуры они делают?

Основной уход, чтобы сохранять кожу здоровой: тщательное очищение, применение средств для пилинга более одного раза в неделю, использование тканевых масок 2-3 раза в неделю, нанесение увлажняющего крема. Если самостоятельного ухода недостаточно или если появляются какие-либо проблемы с кожей, обращаются к специалисту, который помогает сохранить вашу кожу чистой и эластичной.

Проблему принято устранять по мере ее проявления. Например, длительное воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к недостатку влаги в коже, что приводит к появлению веснушек. В таком случае воспользуйтесь увлажняющим кремом, который окажет влияние на блокирование ультрафиолетовых лучей и обратитесь к дерматологу, который поможет восстановить влагу вашей коже и устранить пигменты. Если вы будете следовать этим советам, то сможете надолго сохранить вашу кожу здоровой и эластичной.

Сейчас много говорят о чудесах корейской косметики. Но есть ли у женщин в Кореи «бабушкины» секреты для ухода за кожей лица, волос, тела?

Существуют секреты ухода за кожей еще со времен наших предков, такие как умывание рисовой водой или мытье головы настойкой из ириса. Многими методами ухода пользуются и по сей день, производят натуральную косметику на основе сосновой хвои, зеленого чая, лакрицы и т.д.

Истощение озонового слоя, загрязнение воздуха и появление мелкой пыли оказывают негативное влияние на нашу кожу. Корейцы с древних времен придавали большое значение чистоте, и правильное очищение кожи, уход за пористой кожей, правильно подобранный шампунь и бальзам имеют прямое влияние на состояние нашей кожи.

Есть какое-то блюдо, или продукт которые прекрасно влияют на кожу, но в России его редко употребляют.

Наверное, мало кто в России слышал про блюда из свиной шкуры, свиных и куриных ножек. Они содержат в себе много коллагена, что улучшает состояние кожи, поэтому женщины в Корее это едят. Коллаген — это белок, который помогает клеткам плотно прилегать друг к другу и играет большую роль в поддержании эластичности дермы. Одной из основных причин появления морщин является снижение содержания коллагена.

Корейцы в основном избегают употребление жирной пищи, вместе с рисом пьют бульоны и стараются постоянно потреблять как можно больше жидкости. Дома постоянно делают тканевые маски, пользуются увлажняющими кремами, а летом или в период смены сезонов регулярно проверяют состояние кожи у дерматологов.

Какие 3 совета вы могли бы дать женщинам для ежедневного ухода за телом и лицом?

Во-первых, тщательное очищение кожи. Существует высказывание, что удаление макияжа намного важнее нанесения. Если вы не очистите кожу надлежащим способом, остатки косметики вызовут проблемы с кожей. Утреннее очищение как правило не требует особого подхода, достаточно просто смыть водой кожное сало, выделенное во время сна или воспользоваться мягким очищающим средством. Однако вечером нужно производить более тщательное очищение, ведь на протяжении дня кожа загрязняется различными токсинами. Рекомендуется сначала очистить кожу маслом для снятия макияжа, а затем пенкой. Но, так как у всех разная кожа, необходимо подобрать метод и средства очищения, которые подходили бы именно вам.

Второй — тщательная защита от ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые лучи вызывают дегенерацию коллагена и эластина, что снижает эластичность кожи и вызывает пигментацию, тем самым способствуя старению. УФ-лучи оказывают на нас влияние не только тогда, когда мы находимся на улице, но и в помещении — через флуоресцентные лампы и дневной свет, поступающий через окно. Поэтому всегда наносите на кожу лица солнцезащитный крем с индексом выше 30 за полчаса до выхода из дома. Если вы находитесь на улице продолжительное время, рекомендуется наносить солнцезащитный крем каждые 2-3 часа.

Третий совет — использование косметических средств, подходящих для вашего типа кожи. Существует такая косметика, эффект которой повышается в комбинации с другими средствами. Но, сколько бы косметики вы не нанесли, существует предел того, сколько кожа может впитать в себя за раз. Соответственно, если вы нанесете слишком много средств, это отрицательно повлияет на вашу кожу — приведет к закупорке пор и появлению акне. Поэтому важно использовать косметику, которая подходит именно вашему типу кожи.