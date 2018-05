Витамин B6 может помочь нам помнить сны

Витамин B6 может помочь нам помнить сныВы пытаетесь вспомнить мельчайшие детали странного сна, который вы видели прошлой ночью? Авторы нового исследования считают, что этому может помочь витамин B6. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Perceptual and Motor Skills.

Актуальность проблемы

Исследователи обнаружили, что люди, которые принимали добавки витамина B6 перед сном, могли лучше помнить свой сон, по сравнению с людьми, которые принимали плацебо.

Сон определяется как «подсознательные фантазии, которые содержат звуки, изображения и другие ощущения во время сна».

Считается, что мы видим сны от четырех до шести раз каждую ночь, но мы часто не помним всех снов или можем только вспомнить туманную информацию.

Витамин B6 может улучшить нашу способность запоминать сны, но для поддержки этой связи мало научных доказательств.

Материалы и методы исследования

Ученые решили исследовать, как добавка витамина B6 влияют на воспоминание сна у 100 человек, средний возраст которых составлял 27,5 лет.

Витамин В6 играет ключевую роль в обмене веществ, что также важно для развития головного мозга и иммунитета.

Витамин В6 содержится в ряде продуктов, включая рыбу, домашнюю птицу, мясные субпродукты, крахмалистые овощи, такие как картофель и фрукты. Витамин В6 доступен в виде диетической добавки.

Для исследования участников разделили на три группы. В одной группе участники принимали добавки, содержащие 240 миллиграммов витамина B6, прямо перед сном. В другой группе люди принимали добавки, содержащие комплекс витамина B (включая витамин B6 и другие витамины группы В), и в третьей — принимали плацебо.

Ни участники, ни исследователи не знали, кто принимает добавки витамина B6. В течение 5-дневного исследования участникам было предложено записывать свои сны, подробно их изложив.

Результаты научной работы

Исследователи установили, что по сравнению с участниками, которые принимали плацебо или комплекс витамина В, люди, принимающие только витамин В6, лучше вспоминали содержание своих снов.

Исследователи отмечают, что витамин B6 не влияет на яркость, цвет или странность сновидений, а также не влияет на качество сна.

«Для того, чтобы иметь ясные сны, важно сначала иметь возможность регулярно вспоминать сны. Это исследование показывает, что витамин B6 может быть одним из способов помочь людям иметь ясные сны», — говорит доктор Денхолм Аспи (Denholm Aspy).

Авторы другого исследования утверждают, что обнаружили определенные гены, которые делают нас восприимчивыми к бессоннице.

