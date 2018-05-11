Как принимать скипидарную ванну

Скипидарные ванны оказывают сильное влияние на лимфатические и кровеносные капилляры, нервные окончания, сальные и потовые железы через термическое и химическое воздействие. МедикФорум выяснил, как правильно принимать ванны, что помочь организму.

Как работают скипидарные ванны?

Суть метода том, чтобы кровь и лимфа стали быстрее двигаться в организме, разнося кислород и питательные вещества по всему телу, забирать отработанные вещества из самых мелкий капилляров, находящихся на коже. Поскольку кровоток становится очень активным, нужно выбирать скипидарную эмульсию исходя из своего давления. Людям с повышенным давлением разрешены желтые эмульсии, которые его снижают, а людям с гипотонией — белые, которые повышают давление крови. Количество эмульсии на сеанс, температура воды, продолжительность, а также частота приема скипидарных ванн индивидуальны. Чаще всего они определяются по самочувствию до и после сеанса. Если вы почувствовали дискомфорт, то следует пересмотреть один или несколько из вышеперечисленных пунктов. В норме при использовании белой эмульсии должно ощущаться легкое покалывание или жжение, а при принятии желтой скипидарной ванны должно быть сильное потоотделение.

Как правильно принимать скипидарные ванны?

Стандартная чугунная ванна вмещает в себя около 200 литров воды. Но это до краев. В среднем же, учитывая вытесненную человеком воду, получается 100-120 литров воды, на которую и надо рассчитывать количество эмульсии. Увеличить объем воды можно, заткнув отверстие перелива, но и 100 литров чаще всего бывает достаточно. Чаще всего на первый сеанс берется 15 мл*100 л воды. С каждым сеансом количество белой эмульсии увеличивается на 2-3 мл, желтой на 5 мл. постепенно достигая объема 60 мл*100 л воды. Температура воды может варьироваться в зависимости от набора заболеваний и возраста человека. Обычно рекомендуют начинать сеанс с 36-37оС, увеличивая температуру через каждые 5 минут на 1-2 градуса без учета естественного охлаждения. Самые стойкие последние минуты проводят при температуре 41-42оС. Повышение температуры необходимо для усиления эффекта. Время сеанса приема скипидарной ванны — 10-20 минут. Опять же, если появился дискомфорт, не стоит героически долеживать отведенное время. Выйдя из ванны нужно завернуться в теплый халат и лечь в постель. Смывать и вытирать эмульсию не стоит. Через 45 минут нужно выпить потогонный чай.

Как часто нужно принимать ванны?

Питание при проведении курса скипидарных ванн должно быть легким с ограничением мяса, алкоголя, приема лекарственных препаратов. Так как тело сильно потеет, вместе с вредными токсинами выходят и полезные минералы, поэтому в течение всего дня пейте минеральную воду. Частота сеансов — ежедневно, через 1,2 дня. Количество сеансов на курс — 10-30. Начав курс не стоит забрасывать его. Дело в том, что любая оздоровительная процедура, не доведенная до конца не только не послужит на пользу, но и снизит эффект от подобных процедур в дальнейшем. Следующий курс стоит начинать через такой же промежуток, что и длился предыдущий курс, не раньше. Если вы занимаетесь этим в целях профилактики, то достаточно 2-3 раз в год. Ранее ученые назвали лучшие способы сжечь калории.