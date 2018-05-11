Ошибки тех, кто сидит на диете

Стройная фигура является неотъемлемой составляющей модного облика. Обладатели лишнего веса готовы пойти на многое, чтобы с ним распрощаться, и первая из мер, которая приходит на ум, это диета. К сожалению, большая часть диет не учитывает физиологические потребности человека, следуя диетам, мы совершаем одни и те же ошибки.

Откажитесь от этих заблуждений, и тогда вы не столкнетесь с ухудшением здоровья на почве похудения и возвращением сброшенных килограммов.

Лучшие диеты действуют быстро

Большая часть популярных диет рассчитана на быстрое избавление от лишнего веса, эта перспектива заманчива. Но эти методики нельзя назвать лучшими, так как скинутые на экспресс-диете килограммы вернутся тоже очень быстро.

Есть хорошие и плохие диеты

Каждый организм индивидуален, поэтому нет такой системы питания, которая будет подходить для каждого. Подходящая для одного человека диета может категорически не подходить другому, питание должно подбираться в соответствии с потребностями организма и состоянием здоровья.

Строгие диеты очень эффективны

Строгими диетами называют те, которые запрещают употребление большого количества продуктов. Их первый недостаток — это постоянный дефицит питательных веществ, которые организм должен получать с пищей, любая строгая диета сопровождается слабостью, плохим самочувствием и постоянным чувством голода. Эффективность таких диет достаточно спорна, похудение имеет не только физиологический, но и психологический аспект. Как правило, наличие большого количество ограничений приходит к срыву, результаты похудения сводятся к нулю, человек остается наедине с лишними килограммами и угрызениями совести.

Чтобы похудеть, нужно меньше есть

Сторонники этого убеждения сокращают количество приемов пищи до двух, или даже до одного, а затем удивляются, почему они сидят на диете, но не теряют вес. При редком употреблении пищи человек сталкивается с чувством голода, а это не лучший спутник похудения. Каждый прием пищи будет приводить к перееданию, так как в голодном состоянии невозможно контролировать объемы съеденного. Большинство диетологов рекомендуют своим пациентам дробное употребление пищи, не менее пяти раз в день, но небольшими объемами.

Лучшая диета — это употребление фруктов и овощей

Убеждение сложилось на фоне мнения о том, что овощи и фрукты являются низкокалорийными продуктами. Для большинства фруктов это полностью не соответствует истине, от природы в них содержится очень много сахара. Употребление одних овощей тоже не является лучшим способом здорового похудения, овощи очень полезны, но они не содержат белка.

Овощные диеты ослабляют мышечную систему и организм в целом, при наличии хронических заболеваний органов ЖКТ они провоцируют обострение.

Чтобы похудеть, нужно голодать

Голодание действительно помогает избавиться от лишнего веса, килограммы уходят очень быстро. Но здравомыслящие люди не станут худеть ценой здоровья почек и печени, а также подвергая себя огромному риску гормонального сбоя. Похудение должно быть постепенным, только так можно избавиться от лишнего веса и закрепить результат, не рискуя здоровьем.

Чтобы получить результат, на диете нужно сидеть долго

Все правильные диеты, построенные щадящим образом, рассчитаны на длительный период времени. Но это не означает, что продолжительность диеты является определяющим критерием. Каждая из диет рассчитана на определенный срок, превышение которого принесет опасные последствия, в частности это касается строгих диет.