5 простых упражнений, которые избавят тебя от второго подбородка навсегда

Четкий овал лица — один из признаков молодости, в то время как второй подбородок и линии (их еще называют «кольца Венеры») на шее сразу же выдают или прибавляют тебе возраста. К сожалению, нитевой лифтинг лица или филлеры станут лишь временным решением проблемы. Точнее, тебе придется стать заложником косметологов и регулярно отдавать им огромные деньги за поддержание красоты. Но можно пойти по‑другому сценарию, взяв ситуацию в прямом смысле слова в свои руки, и ежедневно выполнять несколько простых упражнений самомассажа.

Упражнения № 1, 2 Проработай подъязычно-челюстные мышцы: большим и указательным пальцами (средним тоже можешь себе помогать) захвати группу мышц ровно под подбородком, плавными движениями влево-вправо разминай мышцы в течение одной минуты. Для эффективности советуем повторять его не менее 3 раз в течение дня. Обрати внимание, что, выполняя это упражнение, шею затрагивать нельзя! Потом сразу же переходи ко второму упражнению: согни указательный палец крючком, зафиксировав его большим пальцем, и начни словно подворачивать кожу внутрь к зубам. Пройди по всему контуру лица 3 раза. Упражнение № 3 Разомни боковые мышцы шеи: захвати мышцу пальцами и плавными движениями массажируй ее по всей поверхности в течение 1−2 минут. Тут тебе придется поработать сразу двумя руками. Упражнение № 4 Положи одну руку на грудь, слегка натяни кожу вниз. Широко улыбнись и начни кивать головой, поворачивая ее из стороны в сторону. Выполняй упражнение в течение минуты и помни, что улыбка не должна сходить с твоего лица. Упражнение № 5 Еще одно суперэффективное упражнение, а точнее лимфодренажный массаж вакуумными банками, без которого не обойтись. Он помогает снять зажимы, способствует циркуляции крови и выработке коллагена, а как следствие — избавляет от второго подбородка и подтягивает мышцы шеи. Единственный момент — такой массаж противопоказан людям с куперозом и розацеей. Перед тем как приступить к нему, смажь лицо маслом, поставь банку точно под подбородок, создай средний вакуум и начинай водить ее круговыми движениями в течение 30 секунд.

Благодарим школу самомассажа «Скульптурное лицо» за помощь в подготовке материала.