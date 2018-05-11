Питание бегуна: что можно есть и когда, а от чего лучше воздержаться?

9 правил питания для людей, которые любят бег. Знаешь ли ты их все?

Питание бегуна, как на дистанции, так и во время подготовки к ней — важнейшая составляющая тренировочного процесса. И дело даже не в том, чтобы прийти к первому старту в максимально эстетичной и рельефной форме, а в том, что ваш рацион не доставил вам дискомфорта во время пробежки, а правильные и своевременно употребляемые белки, жиры и углеводы даже помогли бежать легче и быстрее.

В преддверии забега «Чемпионата» и World Class, который состоится 2 июня на Поклонной горе, мы решили разобраться в базовых пищевых потребностях атлета и выяснить, каких же правил нужно придерживаться, готовясь к своему первому серьёзному соревнованию.

Попробуйте пройти наш тест и выбрать правильный ответ среди всех предложенных! Быть может многое из этих правил вы уже давно взяли на вооружение, а что-то окажется совсем новым и необычным.

Экспериментируйте, пробуйте, ставьте себе амбициозные цели и достигайте их легко и с улыбкой! Сделайте правильное питание неотъемлемой частью вашей жизни и помните, что «правильное» — не значит ограниченное огромным количеством рамок и правил. Учитывайте индивидуальные особенности своего организма и прислушивайтесь к своему телу, поверьте, только оно знает, чем зарядиться на дистанции и каким должен быть вкусный и полезный завтрак.

Встречаемся на старте забега «На одном дыхании» или, быть может, на вашей первой пробежке в парке!