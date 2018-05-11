Страшные паразиты, которые могут жить в человеческом теле

Вероятно, вы слышали, что переносчиками опасных заболеваний могут стать насекомые или мелкие паразиты. Однако существуют такие виды жуков и червей, которые могут жить в человеческом теле годами, а «хозяин» не будет об этом подозревать.

Неглерия Фоулера Этого паразита можно сравнить с зомби, ведь неглерия питается человеческим мозгом. Кроме того паразит существенно нарушает работу нервной системы. Ранние симптомы присутствия неглерии в организме — головокружение, тошнота, и в конечном итоге все приводит к летальному исходу. Впрочем, радует то, что этот паразит очень редкий: существует лишь 1000 зафиксированных случаев заражения. Подхватить его можно в грязных водоемах с теплой водой. Онхоцеркоз Филярия онхоцеркоз — паразит, отнимающий у своей жертвы зрение. Как правило, заразиться им можно в бедных или отдаленных от цивилизации районах. Как только паразит попадает в организм, он начинает разрушать роговицу, а иммунитет не в силах с этим бороться. Таким образом, потеря зрения неминуема. Филярия Банкрофта Поражение этим паразитом носит название «слоновая болезнь». Именно до слоновых размеров увеличивается та часть тела человека, в которой находится вредитель. После того, как филярия попадает в организм, она приживается несколько лет, а потом блокирует отток жидкости из определенной части тела. Это и заставляет конечность раздуваться до огромных размеров. Лоа лоа Хотя это название и звучит как вкусный коктейль на берегах Багамских островов, на самом деле это очень опасный вредитель. Паразит попадает в человеческий организм после укуса насекомого. Некоторое время лоа лоа живет возле места укуса, вызывая жжение и зуд. А после этого личинка червя начинает «путешествовать» по организму и может проникнуть даже в глазное яблоко. Ужасно то, что пострадавшие чувствуют, как паразит движется внутри глаза. Овод-вредитель После укуса оводы откладывают яйца в тело своей жертвы. В случае, если иммунитет не способен бороться с такой атакой, то из яиц может вылупиться несколько тысяч личинок. Яйца увеличиваются в размерах, а вокруг раны образовываются дыры. Человек также чувствует, как у него под кожей двигаются живые личинки. Не прибегая к помощи хирурга достать паразитов не удастся. Ришта Еще одна опасность, которая кроется в водоемах с грязной водой — блохи. Именно в таких местах они ждут, когда их проглотит жертва. Хотя желудочный сок и сжигает блоху, ришта может пробраться дальше по организму. Уже через год длина червя способна превысить 75 сантиметров. После этого паразит должен выбраться наружу. Тело зараженного человека начинает гореть, ему хочется окунуться в прохладную воду. Это и нужно вредителю: он выпускает несколько тысяч личинок, которые заражают пруд. Ванделлия, рыба кровосос Это еще одна причина, по которой не стоит писать в открытых водоемах. Маленькая рыбка способна проникнуть в уретру при мочеиспускании и затем начинает питаться кровью внутри тела человека. Рыба-вампир вызывает ужасное жжение и боль. Радует только то, что проживает такой кровосос в водах Амазонки. Аскарида Этот вид кольчатых червей может вырастать до 35 сантиметров. Как правило, заразиться им можно в сельской местности, и пока черви не вырастут, никаких симптомов или болей не будет. Однако когда паразит достигает зрелости, жертву преследуют постоянные головные боли и нарушение работы желудка. Обычно паразит попадает в организм с грязью на руках, так что это еще один повод мыть руки чаще. Чесоточный паразит Вредитель способен вызывать покраснения на коже и постоянную чесотку. Происходит это потому что после проникновения в кожу вредитель паразит «роет» там тоннели, оставляя за собой личинок. Чаще всего паразит проявляется на предплечьях, кистях, между пальцами рук и ног. Лентец Пожалуй, это самый мерзкий паразит из нашего списка. Он оседает в человеческом мозгу и способен там жить до 22 лет. Ужасно то, что симптомы он вызывает такие же, которые встречаются у каждого 4-го жителя планеты. Это затрудняет его обнаружение. После того, как лентец достигает полной зрелости, он убивает своего носителя. Как правило, заражение происходит из-за употребления некачественного мяса. ​