Ради похудения людям нельзя принимать пищу после 15:00

Можно ли ограничить весь прием пищи периодом до трех часов дня? Исследование показало, что этот экстремальный по графику рацион снижает артериальное давление, ускоряет метаболизм и даже уменьшает потребность в ночных набегах на холодильник. Для многих из нас сама идея отказаться от приема пищи после 15:00 кажется пугающей. Что же мы будем делать с тем чувством голода, которое обычно возникает во второй половине дня и усиливается по ночам? Однако исследование ученых из Университета Алабамы в Бирмингеме показало, что столь жесткий по временному графику рацион уменьшает артериальное давление, берет под контроль симптомы диабета и даже снижает ощущение голода, избавляя от ночных набегов на холодильник. В ходе исследования подобного графика питания придерживались мужчины с лишним весом. Им удалось похудеть и укрепить здоровье почти по всем показателям. Это первое исследование, проведенное по всем научным канонам, которое оценило разновидность периодического голодания или ограничения питания по времени среди людей. Его авторы хотели выяснить, почему подобного рода диеты ускоряют метаболизм и укрепляют здоровье. Связано ли это с употреблением меньшего количества калорий, или объясняется полной приостановкой приема пищи в середине дня? Результаты показали, что именно отказ от приема пищи после трех часов является ключевым. По мнению исследователей, судя по всему, данная диета следует натуральным циркадным ритмам или биологическим часам организма. В здоровом человеке уровень гормона стресса кортизола достигает своего пика в 8:00 утра, что сопровождается скачком энергии, необходимым для того, чтобы проснуться. Потом этот уровень падает до самого низкого показателя в 15:00, а затем вновь подскакивает на следующее утро. Уже в полдень кортизол опускается, а вот показатели адреналина (энергия) и серотонина (настроение) растут. Именно в середине дня повышается скорость метаболизма и температура тела, что провоцирует сильный голод. К вечеру, в теории, все эти показатели должны снижаться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)