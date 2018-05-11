Мифы и правда о беременности и родах

19 мая в 16.15 на телеканале «МИР» стартует показ пронзительной мелодрамы «У вас будет ребенок» о судьбах четырех совсем непохожих женщин, которых жизнь свела вместе в палате роддома.

Беременность — удивительная пора, которая до отказа наполнена такими разными и противоречивыми чувствами и эмоциями. Тут и счастливые ожидания, и надежды, и тревоги, и опасения, и радость. А сколько мифов существует вокруг этой темы! Конечно, сейчас уже никто не воспринимает всерьез поверья о том, что во время беременности нельзя стричь волосы, гладить кошек и вязать крючком. Но на смену этим пришли новые убеждения. Что из них правда, а что — миф, нам помогла разобраться акушерка, инструктор по подготовке к родам Центра для детей и родителей «Рождество», перинатальный психолог Юлия Павлова.

Покой, покой и еще раз покой!

Считается, что бассейн, тренажерный зал и поездки на велосипеде во время беременности надо отменить и вообще лучше побольше лежать, особенно в последние месяцы беременности.

«Отменить поездки на велосипеде и силовые нагрузки в тренажерном зале действительно надо, но это совсем не значит, что нужно побольше лежать, — говорит Юлия Павлова. — В целом, можно вести обычный образ жизни, если режим был более или менее правильный. Но обязательно надо добавить прогулки на свежем воздухе и щадящую гимнастику».

По словам инструктора по подготовке к родам, гимнастика нужна, в частности, чтобы сберечь позвоночник. Ведь когда стремительно растет живот, то нагрузка на поясничный отдел значительно повышается. Существует даже комплекс упражнений специально для беременных, в котором есть упражнения для позвоночника и для укрепления мышц тазового дна. Полезно также плавать в бассейне. Хорошо подходит и йога для беременных.

К слову, полезна и домашняя работа, если она не связана с поднятием тяжестей, но заставляет гнуться и тянуться. Например, полезно мыть пол руками! А если вы все время делали гимнастику, то это покажется не таким уж и трудным занятием.

Беременность — это не болезнь, поэтому живем, как жили

Точка зрения, противоположная первой, тоже бытует в обществе. Ее сторонники считают, что вообще ничего менять не нужно: живем, как жили.

«Беременность, конечно, не болезнь, — говорит Юлия Павлова. — Но нужно вести щадящий образ жизни: не работать с утра до ночи, а уделять время еще и прогулкам, и полноценному отдыху. У беременной женщины должен быть здоровый режим дня. И питание должно измениться, особенно если оно не было правильным. Ведь есть продукты, которые беременным нужно есть обязательно, но есть и те, от которых лучше отказаться. Не говоря уж о вредных привычках, к которым можно отнести не только алкоголь и курение, но и многочасовое сидение за компьютером».

Во время беременности женщина глупеет и у нее портится характер

«Состояние женщины можно, вероятно, описать и такими словами, — смеется инструктор по подготовке к родам. — Это происходит потому, что выделяющийся во время беременности гормон прогестерон влияет на неокортекс — ту часть головного мозга, которая отвечает за человеческое мышление и эмоции».

Однако характер портится только в том смысле, что женщина становится более эмоциональной, например, она может расплакаться в той ситуации, которую раньше не сочла бы заслуживающей внимания. Поэтому в этот период к женщине нужно относиться бережнее и терпеливее, с пониманием, что ее состояние обусловлено биохимией, и она тут ничего поделать не может. В утешение можно сказать, что это временное явление, и далеко не у всех оно так уж явно проявляется.

Зато именно в этот период многие женщины открывают в себе скрытые таланты, о которых даже и не подозревали. Некоторые начинают писать стихи, петь или рисовать удивительные картины.

Все врачи — перестраховщики, а женская консультация — зло Это точка зрения появилась в последние десятилетия, после того, как в моду вошла естественная беременность и домашние роды. Однако даже те специалисты, которые занимаются подготовкой беременных к домашним родам, не советуют избегать женской консультации.

«Врач врачу рознь, — говорит Юлия Павлова. — Женскую консультацию посещать надо, хотя бы ради того, чтобы своевременно сдавать анализы и наблюдаться. А вот рекомендации врачей можно и подвергнуть сомнению. Лучше всего иметь дополнительно возможность проконсультироваться у такого врача, который нацелен на максимально бережное, безлекарственное ведение беременности и индивидуальный подход».

По словам инструктора по подготовке к родам, в наших женских консультациях действительно иногда встречаются врачи, которые не всегда дают адекватные назначения. Например, в качестве профилактики многим беременным назначают препараты «дюфастон» или «утрожестан». Их назначают всем подряд: и женщинам после 35 лет, и тем, у кого раньше был выкидыш, и тем, у кого повышенный тонус матки. Это гормоны, и в большинстве случаев это назначение не оправдано. Всем подряд назначают также Магний В6, который далеко не каждой женщине нужен. А на третьем триместре повальное увлечение врачей женских консультаций — назначать для поддержки сердечно-сосудистой деятельности «курантил». Между тем, этому препарату имеются очень хорошие натуральные заменители.

«Лучше всего все выслушать, записать, и с результатами обследований, полученными в консультации, пойти дополнительно посоветоваться с тем врачом, которому вы доверяете, — говорит Юлия. — Как его найти? Либо по рекомендации друзей и родственников, либо через курсы для беременных, поскольку именно там накоплен большой опыт ведения самых разных беременностей. Там давно выяснили, в каких клиниках и медицинских центрах какой подход осуществляется и какие достойные врачи есть».

Конечно, речь не идет о курсах для беременных при женских консультациях. Надо искать альтернативные курсы, лучше всего опять же по рекомендациям, через знакомых.

Здоровая женщина может рожать дома

Домашние роды существуют. Это уже давно не секрет. «Но к домашним родам надо серьезно готовиться: и психологически, и физиологически, — говорит Юлия Павлова. — Оценить, может ли женщина рожать дома, может только квалифицированный специалист, который имеет полную информацию о здоровье женщины и о том, как проходила ее беременность».

Поэтому недостаточно оценивать свое здоровье самостоятельно, нужно собрать полный анамнез и проконсультироваться с тем специалистом, который будет принимать роды на дому. Иногда сама женщина говорит, что чувствует себя отлично, но у нее, например, низкий гемоглобин. А значит, ее состояние требует корректировки. Не говоря уже о других, более сложных отклонениях от нормы.

Весь процесс сопровождается очень сильной болью

По словам акушерки Юлии Павловой, это зависит от того, насколько женщина понимает, что ей следует делать в каждый момент времени.

«Да, мы все знаем, что рожать больно, — говорит она. — А как еще природа должна дать нам достаточно заметный сигнал, который невозможно проигнорировать, как не через боль? Если бы женщина не получала этот сигнал, то она вообще не знала бы, что рожает, и не подготовилась бы к этому наилучшим образом: могла бы родить где попало, буквально на ходу».

К тому же, во время родов выделяются эндорфины, обезболивающие вещества, достаточные для того, чтобы у женщины не было болевого шока. Поэтому боль при родах всегда именно такая, которую женщина может вытерпеть, она никогда не переходит за эту грань. А дальше уже существуют приемы обезболивания: правильное дыхание, правильные позы, методики расслабления, точечный массаж и многое другое, что позволяет женщине в процесее родов держать эту боль в узде и не давать ей чрезмерно разрастаться. Этим приемам лучше научиться. Можно, конечно, рожать и без этого, но вот насколько больно это получится, во многом зависит от поведения женщины.

В родах женщина беспомощна и сама ничего не решает

Во время родов женщине действительно трудно оценить, насколько правильно поступают врачи. Врач имеет право действовать так, как он считает наиболее правильным. Но все же не следует забывать о клятве Гиппократа и о том, что ни один врач не причинит вред ни вам, ни вашему ребенку. А вот насколько весь процесс совпадет с вашими представлениями и желаниями, это действительно вопрос.

«Если вы хотите, чтобы в роддоме считались с вашими желаниями, надо специально искать такой роддом, — говорит Юлия Павлова. — В Москве и Московской области они точно есть, и их несколько. Женщина должна заранее приехать и побеседовать с врачом, который будет принимать у нее роды. В этом разговоре она должна прямо заявить, чего она хочет, и спросить, каковы правила роддома».

Например, она хочет обойтись без стимуляции и обезболивания, чтобы на родах присутствовал муж, или чтобы он мог приходить в палату после родов. А также чтобы ее ребенку не делали никаких прививок. В одних роддомах это можно, в других нельзя почти ничего из этого.

«В родах очень сложно спорить с врачом, — говорит акушерка. — Поскольку аргумент «вам нужно это делать, иначе вы потеряете ребенка» действует на всех. Женщина должна быть заранее уверена, что с ней будут считаться, и что врачи сами за естественные роды и лишнего ничего не предложат. Когда заключаешь контракт, надо все выяснить, поскольку каждый роддом у нас — как отдельное государство. И придется принимать те правила, которые там существуют».

По словам Юлии, даже дорогие роддома — не гарантия того, что вам пойдут навстречу. Да, вам будут улыбаться и кружиться перед вами, но сделают все так, как у них принято, а вам подробно объяснят, что в вашем случае иначе поступить было нельзя и все сделано для вашего же блага.

«Это не значит, что нужно рожать дома, — говорит акушерка, — но нужно очень дотошно выяснять, на что вы можете рассчитывать, а на что нет, и задавать много вопросов, демонстрируя, что вы знаете, чего хотите. А для этого вы, конечно, действительно должны быть подготовленными и знать это».

Во время беременности и после нее все толстеют

Нет, это не так. Наоборот, беременность не способствует набору веса. А гормоны, которые выделяются во время беременности, омолаживают женщину. Она расцветает, а многие еще и худеют. Конечно, важно правильно питаться. Полноценно, обеспечивая организм всеми необходимыми веществами, но по объему не больше, чем раньше.

Конечно, если у женщины нарушен метаболизм, то она может поправиться даже при самом правильном питании. Набор веса часто происходит также и от переутомления. Поэтому нужно обеспечить правильное послеродовое восстановление. После родов надо обязательно отдыхать, а не взваливать на себя весь груз домашних дел на второй же день после родов. И если женщина правильно пройдет восстановительный период после беременности, то она не поправится. Никакой прибавки веса не произойдет.

От растяжек нужен специальный крем

«От растяжек помогает сбалансированное, правильное питание, чтобы в кожу поступали все необходимые вещества, — говорит Юлия. — Кожа питается на 90% от крови, и только 10% веществ можно восполнить наружно. Чтобы не было растяжек, с питанием должно поступать достаточное количество витамина Е, который делает кожу эластичной. А снаружи не нужен никакой дорогущий крем. Достаточно пользоваться натуральными маслами, особенно если кожа суховата».

Но неправильно думать, что синтетический комплекс витаминов для беременных решает все проблемы, напоминает инструктор по подготовке к родам. Мало того, эти синтетические витамины не следует применять, если есть возможность обеспечить поступление всех витаминов в натуральном виде, с пищей. А даже если применять комплекс витаминов, то не синтетический, а натуральный. Например, все необходимые вещества в натуральном виде присутствуют в таком продукте пчеловодства, как перга. Хорошая, полноценная перга непременно должна быть в меду, а не в порошке. Иногда перга продается также под названием «хлебина», это тоже качественный, хороший продукт.

К слову, в косметике, которой пользуется беременная женщина, не должно быть витамина А. С этим витамином беременным женщинам вообще нужно обращаться очень аккуратно, так как ученые установили, что его избыток может негативно сказываться на развитии плода.

После родов обычно наступает депрессия

Действительно, есть такое понятие «послеродовая депрессия», и есть процент женщин, которые после родов ей подвергаются. Но если правильно провести восстановительный период, то никакой депрессии не наблюдается. Женщине после родов необходима психологическая поддержка близких и нормальный отдых. Если первые 40 дней после родов всю домашнюю работу кто-то из близких возьмет на себя, а женщине останется только погружение в материнство, в заботы о малыше, то никакой депрессии не будет.

Нужна также психологическая и информационная подготовка молодой мамы. Если она заранее готова к тому, что ее жизнь изменится, и она находит в этом очарование и радость, то откуда возьмется депрессия? Важно также, чтобы молодая мама была подготовлена и знала, как ей справляться с новыми заботами и что делать в каждый момент времени. Если она понимает, почему ребенок кричит, знает, как ей реагировать, и вообще осознанно, уверенно проходит первый этап жизни с малышом, то никакой депрессии не будет. А этому нужно учиться заранее: читать соответствующую литературу, знать, к каким специалистам мама может обратиться за советом днем и даже ночью. Тогда все первые сомнения станут быстро разрешаться, а молодая мама будет уверенной и уравновешенной, погруженной в счастливое материнство без тревог и страхов.

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