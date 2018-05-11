Я сама: 30 простых упражнений для похудения

Тренировка с фитболом и канатами, выпады, прыжки на скакалке, планка. BeautyHack показывает комплекс упражнений для похудения от звезд и фитнес-гуру и просит профессиональных тренеров их прокомментировать.

Если у вас дома есть фитбол, обязательно используйте его для выполнений упражнений для похудения. Один из вариантов тренировки здорово показала блогер Даша Гайворонская. У нее хорошо получается упражнение, когда она кладет локти на фитбол и попеременно подтягивает колени к груди. Его также можно делать на прямых руках, но второй вариант кажется мне более эффективным. Работает так же как планка, но за счет нестабильности фитбола включаются мышцы стабилизаторы. Во время подтягивания коленей добавляется динамика. Это «включает» не только глубокие, но и поверхностные мышцы пресса. Прямая мышцы живота, которая отвечает за «кубики», тоже отлично работает.

В этом же комплексе есть еще одно эффективное упражнение: Даша упирается руками в землю, фитбол находится в районе бедер и девушка поднимает скрещенные ноги вверх. Хорошо работают ягодицы и мышцы задней поверхности бедра — основная нагрузка идет на них, укрепляются руки за счет статического напряжения. Положение корпуса удерживается за счет крепкой спины, пресса и рук. Такие упражнения нужно делать не быстро и осознанно. В верхней точке, когда ягодицы сжаты, задержитесь на пару секунд. Больше упражнений с фитболом смотрите тут.

Самые эффективные упражнения для похудения — кардио тренировки (не менее 40 минут). Еще можно делать суперсерии или трисеты — когда два или три упражнения выполняются один за одним без отдыха и по большому количеству повторений.

Интенсивная тренировка! Есть очень много вариаций работы с канатами, но именно то, что делает Джоан, укрепляет руки! Конечно, вряд ли вы найдете канаты дома, но в зале я очень рекомендую их использовать. Здесь работают мышцы плеч, бицепсы и стабилизаторы как бонус. А еще канаты повышают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Занимайтесь с прямой спиной и согнутыми в коленях ногами для максимальной фиксации.

Замечательные упражнения для похудения от австралийки Аманды Биск! Вы не только сокращаете мышцы, но и хорошенько их растягиваете. Для усиленного эффекта добавьте «пружинистые» движения при приседаниях.

Прыжки с широкой постановкой ног будут работать над внутренней поверхностью и над самим бедром. Если вы будете приседать глубже — подключите и мышцы ягодиц. Внимательно следите за техникой: ваши колени не должны заходить за носки, носки должны стоять по направлению коленей, спину держите ровно и не выводите вперед. После прыжка важно мягко приземляться на носки, а не на пятки — так вы избежите нагрузки на суставы.

Интенсивный комплекс упражнений, способствующий похудению. Выпады и прыжки отлично укрепляют мышцы ног, но помните о технике! На видео девушка совершает распространенную ошибку, которая ведет к болям в коленях. Выводить колени за носок в прыжках из приседа — грубое нарушение.

Тренировка Насти Мироновой — классика, которая всегда работает эффективно. Прыжки со скакалкой — отличный способ разогреться, поднять пульс. Но сами упражнения я рекомендую выстроить немного в другом порядке: прыжковые динамичные (кардио) чередуйте с силовыми. Получится отличная круговая тренировка.