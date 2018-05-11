4 самых дурацких мифа о пластической хирургии

Пластическая хирургия, конечно, всегда была связана с огромным количеством разных мифов и легенд. Некоторые из них действительно имеют место быть, а вот другие у специалистов ничего кроме смеха не вызывают. Мы попросили кандидата медицинских наук Дмитрия Ковынцева вспомнить самые странные и дурацкие стереотипы, с которыми к нему приходили клиентки.

После протезирования молочных желёз нельзя летать на самолетах

Этот миф можно разделить на две составляющих. Первая — «имплант разорвется от перепадов давления». Ерунда. Импланты способны выдержать огромные нагрузки, и можно смело утверждать, что им ничего не страшно. Вторая — «имплант в полете доставляет дискомфорт и ухудшает самочувствие». Это тоже неправда, сам по себе имплант никак не влияет на самочувствие и физическое состояние в полёте, не доставляет никаких неприятных ощущений. После операции следует соблюдать режим в течение месяца, избегать стрессовых ситуаций для организма, а также физических нагрузок. Нужно дать организму время на адаптацию, восстановление и «привыкание» к изменениям. Каждая пациентка обязательно получает от врача график последующих консультаций, и к этим визитам нужно отнестись ответственно — при планировании перелётов обязательно учитывать даты посещения клиники.

Операции по пластике лица и нижних век нельзя делать более одного раза в жизни

Данный миф можно назвать достаточно устойчивым, и многие доктора на приеме слышат его от пациентов. Возникновение мифа связано с опасениями, что после второй или третьей операции на коже будут заметны многочисленные следы от вмешательств хирурга. Эффект от пластических операций на лице держится от 8 до 15 лет, это зависит от индивидуальных особенностей организма. При необходимости операции можно повторять — врач просто уберет избытки кожи и старые рубцы. Таким образом, операция выглядит как первичная, и ни о каких «многочисленных следах» говорить не приходится. Но, конечно, перед каждым хирургическим вмешательством требуется консультация врача и обследование.

После ринопластики нос проваливается

Форму носа и, если так можно выразиться, его каркас формируют хрящи. Соответственно, нос может «провалиться» только в том случае, если хрящевая ткань очень сильно повреждена. В процессе операции ринопластики я использую методику, которая даже не предполагает разрезов носа и не затрагивает хрящи. Операция проходит в максимально щадящем режиме.

После липосакции одних мест жир скапливается в других

Суть липосакции в том, чтобы удалить излишний подкожный жир из проблемных зон. Фигура таким образом корректируется, но это не значит, что в дальнейшем человек не может похудеть или поправиться из-за стрессов, питания, физических нагрузок. Очень важно понять, что жир просто физически не может «переместиться» из одной зоны в другую, не существует «миграции жира».