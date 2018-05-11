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Составляющие правильной разминки пловца
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Составляющие правильной разминки пловца 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Разминка на суше
Перед началом разминки следует вспомнить о дыхании. Цепочка легких и глубоких вдохов-выдохов поможет привести тело в рабочее состояние. Также можно поднимать и опускать руки в стороны. Данный вид разминки следует начинать с шеи, постепенно переходя к ногам и стопам. Старайтесь не торопиться, держите темп и старайтесь выполнять упражнения правильно. Если чувствуете болевые ощущения, то остановитесь — не стоит жертвовать суставами. Разминка выполняется спокойно, мышечные волокна становятся эластичнее. С каждым упражнением следует увеличивать темп. Как только вы почувствуете, что мышцы проработаны, начинайте выполнять следующее занятие. Включите в разминку также упражнения на растяжку, чтобы хорошо подготовить мышцы и снизить риск появления травм.
Разминка перед соревнованиями
Если вы готовитесь к соревнованиям, то основная задача разминки состоит в том, чтобы абсолютно подготовиться к предстоящим сложностям. Разминка должна состоять из тех же упражнений, которые обычно выполняются перед стартом. Различие заключается в том, что необходимо держать высокую скорость и делить дистанцию на много мелких отрезков. Также старайтесь отрабатывать повороты. Для хороших результатов следует привыкнуть к определенному бассейну и установленной температуре воды.
Перед последним заплывом разминка короче. Расстояние заплыва зависит от индивидуальных особенностей организма и длины дистанции на соревнованиях.
Старайтесь уделять разминке около двадцати минут. Заплывайте максимум на 700 метров. Заканчиваем занятие также, как и вы будете плыть на дистанции.
Важно стартовать в нормальном настроении. Разминка в этом случае выполняется так же, как и перед обычными тренировками. Если вы очень волнуетесь, следует начинать с расслабленного плавания. Если у вас апатия, то проплывайте на большой скорости небольшие отрезки. Не забывайте про сон перед важными тренировками. Необходимо, чтобы перед разминкой и сном прошло не менее трех часов
Запомните, что тренировка состоит не только из разминки, но и финальной заминки. Она направлена на то, чтобы восстановить организм после высоких нагрузок.
Разминка в воде
Разминка в воде позволит пловцу подготовиться к высоким нагрузкам. Таким образом вы не только привыкнете к воде и температуре. Нет единой программы для разминки в воде — следует прислушиваться к своему организму и учитывать индивидуальные особенности. Со временем вы сможете разработать свою собственную систему.
Советуем включить в разминку свободное плавание, которое предполагает мягкие движения. Также обратите внимание на упражнения, включающие в работу ноги. Контролируйте дыхание и плавайте со средней скоростью с отдыхом между повторениями. Чередуйте различные виды плавания и разную скорость. Можно включить в программу плавание на небольшие расстояния и спокойное плавание в конце разминки.
Обращайте внимание на технику плавания. Между каждым повторением необходимо восстанавливать дыхание. Выстраивайте разминку в зависимости от своего уровня подготовки и индивидуальных особенностей организма.
На разминку также влияет состояние вашей нервной систему. Если нервная система возбудимая, то необходимо выбирать менее интенсивные упражнения и делать дыхательные упражнения. В другом случае необходимо наоборот, увеличивать интенсивность разминки и сделать ставку на занятия, выполняющиеся в быстром темпе и дающие большую нагрузку на ноги.
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