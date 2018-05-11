Варикоз и гимнастика — что можно и чего нельзя?

Для варикозного расширения вен нижних конечностей характерны нарушения тока крови и функционирования клапанов. При этом возникают болевые ощущения, отеки, расширенные вены выступают и становятся видными, появляются сосудистые звездочки, по ночам и вечерам бывают судороги. Причиной этой болезни становится наследственность, отсутствие физических нагрузок и профилактики, увеличение веса, в том числе и при беременности, привычка носить слишком узкую обувь.

Решить проблему с варикозом при помощи одной гимнастики не получится, но она облегчает течение заболевания. Выполнение специальных упражнений избавляет от боли и отеков, снимают усталость.

Если вас беспокоит варикозное расширение вен, то обязательно обратитесь за помощью ко врачу-флебологу и примите во внимание эти рекомендации.

Что нельзя делать при варикозе?

Желание заниматься спортом очень похвально, но людям с варикозом нельзя слепо повторять комплексы упражнений, найденные в интернете. При варикозном расширении вен многие популярные упражнения и тренировочные методики находятся под запретом.

Категорически запрещены любые упражнения, которые дают слишком большую нагрузку на ноги, это силовые жимы, работа с гантелями и штангами, а также упражнения, которые выполняются в положении сидя на стуле. В список запрещенных нагрузок попадают бег, классическая аэробика и степ, строго не рекомендуется активно приседать и прыгать, в том числе и через скакалку.

Как заниматься гимнастикой при варикозе?

Правильно подобранные физические нагрузки при варикозном расширении вен способствуют усилению кровоснабжения нижних конечностей, их часто сочетают с массажем и водными процедурами. Перед вами гимнастических комплекс, который улучшает состояние ног при варикозе, его можно выполнять по несколько раз в день. Начните с 4-5 повторов для каждого упражнения, постепенно увеличивайте их количество до 10.

Сядьте на пол, потяните носки к себе, потом от себя;

Сделайте поворот стопами вправо, потом влево;

Сделайте круговые движения стопами по часовой и против часовой стрелки;

Выполните упражнение «Ножницы» или «Велосипед»;

Встаньте и сделайте перекаты с носка на пятку;

Примите положение лежа на животе, поднимайте прямые ноги, вместе или по очереди;

Сделайте любое легкое упражнение на растяжку, выполняйте его медленно, не прикладывая усилий и не допуская болевых ощущений.

Если вы хотите не хотите ограничиваться легкой гимнастикой для ног, то обратитесь за помощью к профессиональному тренеру, специалист поможет разобраться с дозированием нагрузок. При необходимости избавиться от лишних килограммов потребуется составить не только программу тренировок, но и план питания.

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