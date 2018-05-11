Марафон — какие вас ждут испытания?

На время участия в марафоне вы становитесь злейшим врагом для своего организма, вы будете заставлять его работать на пределе возможностей и даже за пределом. Что происходит с организмом человека, участвующего в марафоне?

Повышение температуры тела

На старте у всех бегунов нормальная температура тела, примерно 36,6 градусов, на финише средняя температура достигает 38,8 градусов, это практически лихорадочное состояние. Повышение температуры сразу же сказывается на сердце, для обеспечения притока крови ко всем мышцам сердце вынуждено работать в режиме усиления. При этом часть крови приливает к коже для охлаждения, мышцам достается меньше кислорода и питательных веществ. Как только спортсмен перестает бежать, его тело остывает, температура начинает падать, возникает угроза гипотермии, для того, чтобы избежать ее, необходимо укутаться в изотермическое одеяло, так поступают многие марафонцы.

Нагрузка на почки

Более чем у 80% бегунов после марафона наблюдается первая стадия почечной недостаточности, почки не справляются с возросшим количеством токсинов, они начинают попадать в кровь. Причиной почечной недостаточности является отток крови от почек, вызванный обезвоживанием и повышением температуры тела. У большинства спортсменов признаки почечной недостаточности перестают наблюдаться в течении двух неделю, но официальных исследований на данную тематику не проводилось.

Ученые и врачи не могут точно сказать, приводит ли участие в марафонах к хроническим проблемам с почками.

Критические расходы энергии

Начиная свой забег, марафонцы тратят около 150 ккал в час, в концу марафона это количество возрастает до 700-800 ккал в час. Запасы гликогена в организме человека ограничены 500 граммами, при переработке этих запасов организм может получить из глюкозы до 2000 ккал. Если вывести средний расход, то за один километр бега тратится около 63 ккал, выходит, что запасов гликогена хватит на 32 км. Стоит поучаствовать в марафоне всего один раз, чтобы на всю жизнь запомнить признаки того, что гликоген закончился, это ощущение того, что вы больше не можете бежать, так как мышцы ног отказали. Происходит резкое снижение сахара в крови, что может привести к ухудшению состояния вплоть до летального исхода. При гликогеновом истощении спортсмены-марафонцы используют энергетические гели с большим содержанием сахара, что помогает преодолеть оставшееся расстояние, но в перспективе плохо сказывается на эндокринной системе.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему

Во время марафона сердечные камеры расширяются по-разному, большая часть нагрузки приходится на левый желудочек. В клетках сердца повышается уровень тропонина, если он проникнет в крови и распространится за пределы сердца, то возникнет угроза инфаркта миокарда. Мнение о том, что во время бега расширяются легкие, является заблуждением, дыхательная система не подвергается такой перегрузке, как сердечно-сосудистая.

Молочная кислота в мышцах

Ближе к концу забега в мышцах марафонцев скапливается очень много молочной кислоты, ее высокая концентрация вызывает судороги и жжение. Молочная кислота начинает вырабатываться, когда гликоген в мышечных тканях начинает тратиться быстрее, чем к ним поступает кислород, к примеру, на последних десятках метров перед финишем. Ближе к концу забега спортсмены начинают сильно сутулиться, причиной является не только молочная кислота, но и повреждения мышечной ткани, суставов.

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