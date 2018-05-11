TRX-тренировка для всего тела

Упражнения для ног Болгарский присед с утяжелением

Прорабатывает бицепс бедра, квадрицепс, ягодичные мышцы.

Встаньте к петлям спиной, возьмите в руки гантели, одну ногу отведите назад и зафиксируйте в петле. Длина петли должна быть такой, чтобы угол в колене составлял 90 градусов;

Сделайте приседание на одной ноге, чтобы колено ноги в петле немного не доставало до пола. Колено рабочей ноги должно находиться строго над носком, без отклонений в сторону;

Вернитесь в исходное положение, контролируйте, чтобы спина оставалась прямой.

Если упражнение выполняется без гантелей, то руки должны быть на поясе или сложены перед корпусом.

Тяга Кинга с утяжелением

Предназначена для работы над бицепсом бедра, квадрицепсом, ягодичными мышцами, а также разгибателями спины.

Исходное положение — как в предыдущем упражнении, одна нога в петле, колено согнуто под прямым углом, в руках — гантели;

Присядьте на одной ноге и наклонитесь вперед, чтобы гантели почти достали до пола;

Выпрямитесь и сразу же сделайте повтор.

Во время выполнения упражнения спина должна оставаться прямой, если согнуть корпус, то нагрузка на заднюю поверхность бедра и ягодицы станет меньше.

Упражнения для пресса

Складка

Складкой называют планку с подъемом таза, задействуются мышцы плеч и кора.

Примите положение планки с ногами, зафиксированными в петлях;

Подавайте таз вперед и одновременно поднимайте его вверх, спина должна стать почти перпендикулярной полу;

Вернитесь в исходное положение и сделайте повтор.

Наклоны корпусом

Эффективное упражнение для мышц кора

Исходное положение — стоя прямо, вытянутые вверх руки держатся за петли;

Сохраняя прямое положение тела подайте таз в одну сторону;

Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону.

Диагональная складка

Задействует не только мышцы кора, но и косые мышцы живота.

Исходное положение — планка с ногами в петлях TRX;

Согните колени и подведите их к груди, сдвиньте их в сторону, тянитесь коленями к плечу;

Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону, тянитесь ногами к другому плечу.

Упражнения для груди и рук Разведения рук Тренирует мышцы плеч, кора, трапеции.

Встаньте лицом к петлям, возьмитесь за них, отклонитесь корпусом назад, чтобы удерживать себя руками;

Разведите руки в стороны и одновременно подайте корпус вперед, локти практически не сгибаются;

Вернитесь в исходное положение, сделайте повтор.

Во время выполнения упражнения спина и ноги должны представлять единую прямую линию.

Отжимания под углом

Эффективно работают над мышцами груди, кора, плеч, трицепсами.

Примите положение планки с ногами в петлях, корпус должен быть расположенным под углом в 45 градусов по отношению к полу;

Делайте отжимания из такого положения, сильно напрягайте пресс, он не позволит вам прогнуться в пояснице.

Отжиматься в таком положении будет очень сложно, если вы понимаете, что вам тяжело, в пояснице появляется прогиб, руки не справляются, то замените это упражнение на более простое.

Отжимания с ногами в петлях и отжимания со складкой на TRX отлично укрепляют руки.

Отжимания с подведением колен к груди

Одно из лучший упражнений для проработки мышц кора, плеч и груди.

Встаньте в планку, ноги зафиксируйте в петлях;

Сделайте отжимание и подведите колени к груди;

Вернитесь в положение планки и сделайте повтор.

Упражнение для всего тела

Берпи на одной ноге

Завершающее упражнение, направленное на проработку всего тела.

Встаньте к петлям спиной, одну ногу отведите назад и зафиксируйте ее в петле;

Примите положение упора лежа, нога в петле остается на вису, сделайте отжимание;

В пряжке переместите ноги к ладоням;

На одной ноге выпрыгните вверх и повторите упражнение.

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Тренировка для женщин на петлях TRX Эта программа создана специально для представительниц прекрасного пола, комплекс из шести упражнений позволяет разрешить целый ряд проблемных моментов.

TRX-тренинг на силу и выносливость

Подборка из лучших упражнений для развития силы и выносливости. Упражнения должны выполняться строго в обозначенной последовательности, от этого зависит эффективность тренировки.

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