Два упражнения для управления возрастом

Продолжительность жизни и молодость человека зависит от его активности. Ученые доказали, что высокая степень физической активности и мышечная сила сокращают риск смерти от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Пик физического развития для человека приходится на 25-30 лет, после этого сила и объем мышечных тканей снижаются, им нужна поддержка в виде спорта. В возрасте от 50 до 70 лет количество мышечной массы снижается на 1,5-3% в год, эти процессы запускаются задолго до пятидесятилетия.

Для того, чтобы оставаться в форме, нужно поддерживать свою мышечную массу в неизменном состоянии, упражнения для построения мышц продлевают молодость и активность. Также важны упражнения кардио, они повышают выносливость и укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы. Ничто не сможет заменить полноценных тренировок в зале, но домашние тренировки могут частично компенсировать из отсутствие.

Для поддержания физической формы и здоровья рекомендуется выполнять два универсальных упражнения — берпи и прыжки на скакалке.

Почему именно прыжки на скакалке и берпи?

Эти упражнения позволяют проработать все мышцы, берпи включают в работы мышцы ягодиц и бедер, грудь, плечи и трицепсы, пресс, руки и спину, а также икроножные мышцы. Прыжки на скакалке заставляют работать руки и плечи, спину и пресс, ягодицы и бедра, икроножные мышцы;

Кардионагрузка улучшает состояние и повышает функциональность сердечно-сосудистой системы;

Упражнения отлично подходят для избавления от лишнего веса, при их комбинированном выполнении сжигается больше калорий, чем при беге;

Увеличивается взрывная сила, то есть способность за минимальное время совершить максимальное усилие;

Тренироваться можно в любом месте, из оборудования потребуется только скакалка, один из самых недорогих спортивных снарядов;

Прыжки на скакалке и берпи имеют множество вариаций, от очень легких до очень сложных, это позволяет точно подобрать уровень нагрузки.

Берпи — техника, варианты исполнения, особенности

Упражнение придумано физиологом из Нью-Йорка, Роялом Берпи, исходная версия выполнения упражнения была намного проще той, что используется сейчас, в ней не было отжимания и выпрыгивания. В данный момент под берпи подразумевается шестикомпонентное упражнение для выполнения на высокой интенсивности.

Техника выполнения берпи:

Встать в упор лежа, ладони под плечами, ягодицы и пресс в напряжении;

Сделать отжимание, в нижней точке коснуться пола грудью, животом и бедрами;

Вернуться в упор лежа, сохраняя корпус прямым;

В прыжке переместить ноги к рукам, колени на сгибаются сильнее, чем на 90 градусов;

Сделать выпрыгивание вверх, принять вертикальное положение;

Снова принять упор лежа.

Более легкие вариации берпи не требуют касания пола грудью, делается классическое отжимание. В упражнение можно включать разные выпрыгивания и отжимания, например, отжимание на одной ноге или с руками на опоре, перепрыгивания через гриф, запрыгивание на тумбу, прыжок в длину.

Обычно берпи выполняется без веса, для эффективности используется большое количество повторов или методика интервального тренинга, к примеру, делайте столько подходов по 10-15 берпи, сколько сможете, между подходами отдыхайте по 30 секунд. Также можно делать берпи на время, к примеру, постараться за минуту выполнить как можно больше берпи.

Прыжки на скакалке — техника, особенности, преимущества

Во время прыжков через скакалку руки должны быть немного выведенными вперед, а локти — находиться как можно ближе к телу. Скакалка вращается за счет движений запястий, без участия предплечий, ноги слегка согнуты, но не подгибаются, приземление происходит мягко, на носочки.

Вариаций прыжков на скакалке намного больше, чем вариантов выполнения берпи. Для начала научитесь выполнять 100 обычных прыжков без запинок, после этого можно переходить на обучение двойным прыжкам, они не намного сложнее, но нужно быстрее вращать запястьями, чтобы успеть провернуть скакалку дважды за один прыжок.

Включайте берпи и прыжки на скакалке в любой комплекс упражнений или чередуйте их между собой, это поможет повысить выносливость мышц и их силу, а также продлить молодость и укрепить здоровье.

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