Гуляй смело: пять плюсов регулярной ходьбы пешком

Прогулки по столице помогут не только скоротать досуг, но и провести время с пользой.

О позитивных изменениях, которые происходят с телом при ходьбе, рассказал заведующий терапевтическим отделением Клинической больницы №1 Сергей Стеблецов

Улучшается обмен веществ

— Организм подобен машине: у него есть «мотор» — сердце, который снабжается топливом — кислородом — через кровеносную систему, -объясняет терапевт. — И чем больше потребляется кислорода, тем эффективнее организм работает. В спокойном состоянии через сосуды прокачивается 5 литров крови, тогда как при ходьбе эта величина может достигать пятидесяти литров. При регулярной нагрузке организм адаптируется и повышает скорость метаболизма, что способствует похудению. Сохраняется физическая форма

— К тридцати годам мышцы достигают определенного уровня, который очень сложно увеличить, — рассказал Стеблецов. — К этому времени социальные условия отдельного человека часто приводят к сокращению двигательной активности. И организм, стремясь избавиться от ненужной более мышечной массы, начинает ее уничтожать, что приводит к одряхлению мышц и немощи в зрелом возрасте. Ходьба позволяет этого избежать.

Оздоравливается сердечно-сосудистая система

Сердце — это тоже мышца. Во время ходьбы оно подвергается низко интенсивной нагрузке, которая его не перегружает, но и не дает расслабиться. Если в 30 лет начать ходить хотя бы по 3-5 километров в день, то болезни сердца еще долго не будут вам знакомы. Позже приходит старость

— Если заниматься ходьбой в раннем возрасте, то организм будет эффективнее накапливать энергетические ресурсы, — пояснил терапевт. — Этот резерв позволит в будущем дольше сохранить молодость. Безопаснее, чем фитнес

При занятиях фитнесом тело получает статическую нагрузку, которая ускоряет износ суставов. В то время как занятия ходьбой дают нагрузку динамическую. Она не просто более безопасна, но и естественна для тела, в отличие от регулярного поднятия грузов.

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