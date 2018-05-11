Почему мы теряем мышцы?

Для человека, который потратил много времени и сил на увеличение объема мышц, самым неприятным событием в спортивной жизни будет их потеря. Мышцы могут сдуваться по разным причинам, все он перечислены ниже.

Недостаточная калорийность питания

Если рацион будет составлен правильно и разбит как минимум на пять приемов пищи, то добавка к его общей калорийности не станет причиной появления лишнего жира. Тело не будет наращивать и сохранять мышцы при недостаточном питании.

Переизбыток кардио

Обилие кардионагрузок разрушает мышечную массу, особенно если тренироваться натощак. Бег по утрам на голодный желудок будет сжигать не только запасы гликогена, но и мышцы, поэтому для набора и сохранения их массы нужно как можно меньше кардио. Примерно такой же, но менее интенсивный процесс происходит, когда человек ложится спать на голодный желудок.

Тренировки до изнеможения

Ошибка характерна для новичков, они вырабатывают силу воли, делают упражнения через боль и выползают из зала в полнейшем изнеможении. Действительно, после такой тренировки мышцы кажутся более объемными, но это не прирост массы, а воспаление от перенапряжения. Воспаление мешает достигнуть долгосрочного прогресса, как только оно спадает, объем возвращается на прежний уровень.

Для каждой тренировки нужна программа и мера.

Отсутствие комплексной тренировки

Качать только руки и забывать про ноги будет неправильно, как и работать над плечами, забывая про спину. Развитие лишь одной группы мышц приводит к дисбалансу и ограничениям, в перспективе это чревато травмами. Все мышцы в теле связаны в одну систему, поэтому они будут развиваться только в гармонии друг с другом.

Пренебрежение растяжой

Делать растяжку не так интересно, как тягать железо, но она тоже играет важную роль. Растяжка мышц необходима для их правильного восстановления, а также для увеличения амплитуды движения. Сочетание растяжки и силовых упражнений не только ускоряет достижение прогресса, но и защищает от травм.

Отсутствие режима питания

Есть нужно не только достаточно, но и регулярно, это важнейшее условие поддержание нормального метаболизма. Большие промежутки между приемами пищи и нерегулярность питания приводят к потере мышечной массы и обретению жировой. Чем дольше промежутки между приемами пищи — тем интенсивнее будут сдуваться мышцы.

Недостаточный отдых

Мышцы растут во время ночного сна, поэтому его недостаток сразу же скажется на объемах и силе. Во сне вырабатывается гормон роста, но для запуска его синтеза сон должен быть качественным, глубоким и продолжительным. Дни отдыха не менее важны, чем тренировочные дни, в эти дни нужно проявлять как можно меньше физической активности.

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