Как японские разработки помогут сохранить красоту

Накануне празднования Дня мамы — части масштабного проекта «Культура жить. Активное долголетие», приуроченного к перекрестному году «Россия — Япония", Екатерина Диброва — лидер корпорации RHANA и академик РАЕН — рассказала Рамблеру о биомедицине и почему нужно заимствовать японские разработки в области красоты и долголетия уже сегодня.

Расскажите о себе, как вы оказались в мире медицины? Почему решили открыть свой бизнес?

Все началось с работы на международных конгрессах и профильных мероприятиях. Поскольку я и мой супруг занимались биомедициной, ее историю развития в России я знала хорошо. И тот факт, что плацентарное направление в медицине зародилось в России и затем было реализовано японскими специалистами, стал для меня открытием. Российский профессор Владимир Петрович Филатов пришел к выводу, что применение плаценты способствует восстановлению тканей и начал применять во врачебной практике методы „тканевой терапии“. В дальнейшем японские ученые довели это направление до высокого уровня и сегодня биоплацентарные технологии включены в государственную страховую медицину Японии.

Расскажите о себе, как вы оказались в мире медицины? Почему решили открыть свой бизнес?

Когда на одном из медицинских конгрессов в Японии я увидела биоплацентарный препарат „Лаеннек“, то поняла, что моя задача — привезти эти инновационные технологии в Россию. В течение пяти лет я занималась регистрацией препарата в наших государственных структурах. Фактически корпорация RHANA вернула препарат на историческую родину. И вот уже на протяжении почти двух десятков лет этот фармпрепарат используется в медицинской практике на территории России и в странах СНГ.

На сегодняшний день корпорация RHANA серьезно занимается научно-исследовательской работой совместно с профильными российскими институтами и зарубежными партнерами, ведущими мировыми специалистами в области борьбы со старением. Вот уже почти два десятилетия мы активно работаем с ведущими отечественными институтами по теме „Влияние биоплацентарных препаратов на старение и восстановление организма“, а также мы входим в секцию „Биомедицина“ при Российской Академии Естественных Наук.

— Не все люди знают о биомедицине. Насколько вообще распространена данная область в России? Это перспективное направление в российском здравоохранении?

Биомедицина занимается не только общей теорией и исследованиями организма человека. Её задача — изучение заболеваний человека на молекулярном уровне, а не на клеточном, как в традиционной медицине. Наиболее известное направление в биомедицине — это стабильные зарегистрированные эффективные плацентарные препараты японского производства, которые вот уже более 60-ти лет входят в страховую медицину Японии. Появилась также терапия индуцированными стволовыми клетками. Пока это лечение нервных тканей, переломов, тяжелых болезней глаз, но за данной терапией — будущее.

Японцы называют биоплацентарные препараты „молоко для клетки“. И это действительно так. В них есть всё необходимое для регенерации клетки и для восстановления её функций. С определенного возраста регенерационные возможности человеческого организма снижаются. И тогда помогают биоплацентарные препараты. Российская и японская клинические практики доказали их эффективность — как профилактическую, так и лечебную. Для долгой и качественной жизни применение таких препаратов крайне необходимо, тем более, они не имеют противопоказаний и абсолютно безопасны, что очень важно для пациента. Весь юго-восток планеты относит биопрепараты к классической традиционной медицине. Но в Европе

их применение по-прежнему считается нетрадиционной медициной. Это очень перспективное и полезное направление, и моя задача, что также является и миссией корпорации RHANA, внести ясность: биомедицину можно подвести под стандарты, её можно контролировать, регулировать и применять в лечебных прописях. Но для этого необходимо совершенствовать законодательство, принять новые правила и решения со стороны фармкомитетов, этических комитетов, других общественных и государственных структур. Неразумно отрицать новые технологии на основе связки „традиционно/нетрадиционно“. Этот стереотип я хотела бы изменить на территории не только нашей страны, но и в целом на планете. Это моя цель и планы моей компании — внести новые стандарты в технологии лечения людей и сделать плацентарную биомедицину доступной для россиян.

— Как биомедицина влияет на организм?

Современный уровень достижений биомедицинских технологий в Японии позволяет уже сейчас в клинической практике решать многие проблемы связанные с состоянием здоровья человека и активным долголетием. Этот революционный прорыв был достигнут за счет создания целого ряда биокомпонентов, которые сформировали лекарства, биологически активные добавки и косметику. Они направлены на восстановление ресурсного потенциала организма человека, величина которого определяет наши адаптивные и защитные механизмы. Мы называем такую модель „природной матрицей долголетия“.

В результате использования препарата не просто улучшается самочувствие, повышается работоспособность, иммунитет, человек начинает легче справляться с ежедневной нагрузкой. И при этом моложе выглядит. И тогда слова, что жизнь после 40 только начинается, обретают новый смысл!

В клиниках RHANA мы используем самые передовые методики безоперационного омоложения, такие как эрбиевый лазер, ультразвуковой SMAS-лифтинг, плазмотерапия, мезонити и многое другое. В сочетании с эксклюзивной терапией на основе японских плацентарных препаратов эти методики дают потрясающие результаты. Использование препаратов на основе плаценты не только омолаживает, но и ускоряет реабилитацию после аппаратных процедур, инвазивных манипуляций и химических пилингов. Препарат „Лаеннек“ показал свою эффективность в коррекции патологии печени, сбоев в иммунной системе, в репродуктологии, подготовке к ЭКО, снятии синдрома хронической усталости, улучшении общего состояния здоровья.

— Активное долголетие. Что для этого надо?

В современном мире люди ведут активный образ жизни, поэтому организму нужна поддержка. В дополнение к здоровому образу жизни, правильному питанию, соблюдению питьевого режима, спортивным упражнениям, к счастью, в медицину уже пришли новейшие плацентарные биотехнологии, позволяющие увеличить выносливость организма, повысить иммунитет, продлить молодость и улучшить качество жизни.

Биотехнологии будущего, пожалуй, самый главный новостной тренд современности. Мы не стоим на месте, мы движемся вперед вместе с инновационными биотехнологиями. Естественный процесс старения не должен вас пугать, чтобы остаться в хорошей форме, необходимо приложить усилия.

И еще один очень важный момент — это сознание. Чистота сознания, благие мысли, любовь к себе и ко всему миру — основа долголетия человека.

— Бьюти-прогноз: какие тенденции станут наиболее актуальными в ближайшие 5 лет (за чем следить и что покупать)?

Существует несколько трендов, которые в ближайшие пять лет еще только будут набирать популярность.

Достижение фарфоровой кожи, борьба со стрессозависимым старением и сочетание природных и хайтек компонентов.

В рамках этих трендов, я бы рекомендовала японскую плацентарную косметику, за счет которой обновление кожи происходит на клеточном уровне. Например, патчи с эффектом лифтинга и увлажнения для восстановления кожи. Они разработаны специ­ально для восстановления деликатной кожи вокруг глаз, носогубных складок и зоны вокруг губ, где признаки возрастно­го увядания появляются рано и особенно заметны. Био­логически активные вещества плаценты, гиалуроновая кислота, эластин и коллаген совместно обеспечивают антивозрастной эффект и предотвращают сухость и потерю тонуса кожи.

Эффект фарфоровой чистоты и прозрачности дарит бриллиантовая сыворотка линии LNC марки GHC Placental Cosmetic. Данное средство препятствуя выработке меланина, возвращает коже ровный здоровый тон, создает эффект фарфоровой чистоты и прозрачности кожи. Также активизирует выработку коллагеновых волокон, повышает упругость, эластичность и плотность кожи.

— Быть президентом такой большой сети клиник невероятно сложно. Расскажите, как вы поддерживаете себя в тонусе, что вам помогает и что вдохновляет?

В этом мне помогает „Лаеннек“ терапия. Моя философия — комплексный фундаментальный подход к здоровью. Все рассчитано не на краткосрочный внешний результат, а на эффективность на долгое состояние активного здоровья.

Вы правы, график сейчас не просто плотный, он забит на 3-4 недели вперед. Мы очень активно развиваемся в Москве и в регионах. Я часто бываю в клиниках, наши пациенты становятся друзьями, совмещаю бизнес-процессы с приятным общением. В офисе все расписано по минутам — деловые звонки, совещания, рабочие встречи с поставщиками и партнерами. Обязательно нахожу время для маленьких каникул с семьей и с новыми силами — за работу!

— 2018 год был объявлен перекрестным годом Японии и России. Проект "Культура жить. Активное долголетие", который организует ваша корпорация, принимает активное участие в программе года и все больше набирает обороты. Впереди Большой Питерский форум и заявлен круглый стол "Инновации в сфере медицинского бизнеса", расскажите поподробнее что планируется, о чем будет разговор?

Проект „Культура жить. Активное долголетие“— это целый ряд культурных и научных мероприятий. Следующим крупным событием станет Международный Экономический Форум, который будет проходить 24 и 25 мая в Санкт-Петербурге. Мы пригласили представителей России и Японии высокого уровня, крупнейших ученых двух стран, занимающихся сегодня

биотехнологиями, а также бизнесменов и руководителей общественных организаций в сфере медицины и здравоохранения. На мероприятии запланированы выступления Уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Татьяны, доктора медицинских наук, доцента, заместителя директора по научной работе АНО „Научно-исследовательский медицинский центр „Геронтология“ Ильницкого Андрея, советника Генерального директора Фонда международного медицинского кластера Сколково „Инновационные проекты Россия — Япония“ Сайфетдиновой Влады и многих других. На форуме будут обсуждаться вопросы о том, как достичь активного долголетия и о новейших российских и японских научных разработках в этой области и их внедрении на практике. У представителей бизнеса, науки, медицины и официальных лиц здравоохранения появятся новые возможности для обмена опытом в этой области с японскими коллегами. Такой обмен безусловно необходим, чтобы и россияне, и японцы могли жить не только дольше, но и качественнее.

— Почему, как вы думаете, россиянам может быть интересна японская культура? А что насчет японской медицины? Нам известно, что японцы — страна долгожителей. Россияне тоже смогут жить до ста лет?

Продолжительность жизни японцев — самая высокая в мире. Возраст порядка 68 тысяч японцев превысил 100 лет!

У японцев есть такое качество, как трепетное отношение к себе и своей стране.. Бережливость, безграничное уважение к окружающей среде и друг к другу, спокойствие, любовь ко всему вокруг себя — это их философия, она абсолютно точно влияет на активное долголетие. Вы знаете, Хироюки Тагава, известный голливудский актёр японского происхождения, амбассадор корпорации „RHANA“, в этом году ему исполнится 68 лет, но он активно снимается в новых фильмах. В России актер известен по фильмам, „Спасатели Малибу“, „Перл Харбор“, „Планета Обезьян“ и др. В 2015 году он сыграл главную роль в российском фильме „Иерей-сан. Исповедь самурая“. Скоро на сайте нашего проекта выйдет видео интервью с актером, там будет очень много полезной информации, как раз об активном долголетии и о чистоте сознания.

Мы во многом не похожи друг на друга и у нас разный опыт, но нас объединяет одно желание — жить долго и качественно. И тем важнее нам сегодня объединится и сотрудничать в этом направлении. Яркий пример такого сотрудничества — это биоплацентарные технологии, которые имеют глубокие корни в нашей стране, получили своё развитие в Японии, и теперь служат всему человечеству.