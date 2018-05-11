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Мусэрский: после каждой тренировки нас ждут две бочки со льдом
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Мусэрский: после каждой тренировки нас ждут две бочки со льдом 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Центральный блокирующий «Белогорья» и сборной России, олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский рассказал и показал, как восстанавливается после тренировок в Новогорске.
«Как же это прекрасно! После каждой тренировки, когда ноги уже буквально горят и ноют, нас ждут две вот такие бочки со льдом! Не устану повторять, что лёд и холодная вода прекрасно восстанавливают организм, а также увеличивают работоспособность мышц, эластичность кожи, улучшают кровообращение, способствуют уменьшению отеков, воспалений, опухолей и т д. Особенно приятно это делать сразу после нагрузки! Друзья, обливайтесь, закаляйтесь, ныряйте в холодную воду — ведь таким образом вы продлеваете себе жизнь, повышаете стрессоустойчивость организма и укрепляете иммунитет!» — написал Мусэрский на своей странице в сети «Инстаграм».
Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Мусэрского.
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