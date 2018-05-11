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Йога для похудения: советы для похудения
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Йога для похудения: советы для похудения 

МедикФорум 30 минут назад
Фото: МедикФорум
Привести фигуру в порядок к лету — задача нелегкая. Особенно когда на походы в спортивный зал совершенно нет времени. Йога — лучший выход из такого положения. В день на нее максимум уйдет не более получаса, а результат непременно обрадует. МедикФорум выяснил подробности.
Поза воина
Сделайте выпад вперед, прогнитесь назад и натяните все тело. Точно также выполнить с выпадом на другую ногу. Повторить упражнение.
1 способ. Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, руки расположить по бокам для опоры и встать в позу «березки», то есть вытянуть ноги вверх как можно прямее. Затем ноги перекинуть назад, при этом верхняя часть тела должна оставаться на месте. 2 способ. Для выполнения упражнения нужно лечь на спину в полуметре от стены, головой к стене. Затем забросить ноги на стену и по ней спуститься вниз.
Поза ребенка
Встать на колени, при этом колени должны расходиться, а большие пальцы ног наоборот — соединяться. Затем сесть на пятки и одновременно с этим наклонить тело вперед, руки вытянуть на расстоянии друг от друга. Лбом дотронуться до пола и, не отрывая ягодиц от пяток, вытягивать боковые части туловища. Упражнение рассчитано на 1,5 минуты.
Кузнечик
В положении лежа вытянуть по бокам руки, затем медленно поднять правую ногу, максимально выпрямив ее и опустить также медленно. Повторить это же упражнение, но уже с левой ногой, а после и с двумя ногами.
Поза стула
Сделать полуприседание и поднять руки вверх, соединив их ладонями. Застыть в таком положении на 40 секунд. 30-60-90 упражнение для пресса Принять положение лежа. Поднять ноги на 30 градусов и опустить. Отдохнуть несколько секунд. Затем поднять ноги на 60 градусов и снова опустить. Передохнуть. В последний раз поднять ноги на 90 градусов и опустить.
Поза дерева
Для выполнения встать прямо и вытянуть вверх руки, соединив ладони. Правую ногу согнуть в колене и сделать так, чтобы стопа прикоснулась к бедру левой ноги. Так простоять 60 секунд.
Поза собаки смотрящей вниз
Сделать острый угол, повернутый острым концом вверх. Руки должны находиться в 50 см от ног. Поза напоминает букву «Л».
Поза треугольника
Стоять прямо, ноги на ширине плеч. Сделать наклон вправо и застыть в положении. При этом правая рука должна касаться правой ноги, а левая рука поднята вверх. Важно!Руки и ноги должны быть прямыми!
Поза бабочка
Сесть, согнув ноги в коленях, стопы должны прикасаться друг к другу. Постараться максимально коснуться коленями пола. Ранее эксперты рассказали, как похудеть от релаксации.
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