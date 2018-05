Ученые: краткосрочное голодание замедляет старение

Фото: FlickrУченые: краткосрочное голодание замедляет старениеКраткосрочное голодание набирает популярность среди людей, желающих избавиться от лишних килограммов и поддерживать здоровый вес. Ученые утверждают, что данный вид диеты может также замедлить старение.

Фото: Shutterstock

Актуальность проблемы

При краткосрочном голодании один источник энергии, который может уменьшить накопление жира в организме, переключается на другой. Наш организм работает на глюкозе, но когда мы голодаем в течение длительного периода времени, этот источник энергии становится недоступным.

Наша система должна найти другой вид «топлива». То есть, организм начинает превращать определенные типы жиров в жирные кислоты, которые легко поглощаются кровью. Жирные кислоты, в свою очередь, производят молекулы, называемые кетонами, организм использует в качестве своего нового источника энергии.

Стивен Антон (Stephen Anton) из Флоридского Университета (University of Florida) в Гейнсвилле называет этот процесс «переключением обмена веществ».

«Этот переход может произойти после определенного периода времени. Это приводит к тому, что организм начинает использовать все большее и большее количество кетонов для энергии», — объясняет Стивен Антон.

Материалы и методы исследования

Исследователям было интересно узнать, как происходит этот переход и может ли он принести пользу для здоровья, наряду с управлением весом. С этой целью ученые проанализировали многочисленные исследования, посвященные механизмам и преимуществам краткосрочного голодания.

Ученые считают, что краткосрочное голодание может быть более здоровым, чем другие виды диет, поскольку кетоны оказывают меньшее напряжение на клетки, чем побочные продукты других видов диеты.

Стивен Антон объясняет, что переход обычно начинается через 8-12 часов голодания, хотя у людей, практикующих краткосрочное голодание, стратегии голодания различаются.

Исследователи сосредоточили внимание на двух наиболее распространенных типах краткосрочного голодания, из которых первый основан на ограничениях еды. При этой диете человек голодает в течение нескольких часов в день — например, 16 часов — позволяя себе есть все, что захочет, в оставшиеся часы.

Для второго типа краткосрочного голодания человек чередует дни полного голодания с днями, когда можно есть все. Или они могут просто чередовать дни, когда человек ограничивает себя продуктами, которые составляют всего 500 калорий, — с днями неограниченной еды или «праздничными днями».

«Конечно, мы рекомендуем здоровую пищу во время пиршества», — отмечает автор исследования.

Результаты научной работы

Обзор исследований показал, что любой тип краткосрочного голодания связан со значительной потерей веса. Во всех 10 клинических научных работах результаты убедительно указывали на эффективность этой стратегии, когда дело доходило до лишних килограммов.

«На мой взгляд, дело не в том, помогает ли краткосрочное голодание снизить количество жира. Более интересным и важным является то, какая ткань теряется с помощью краткосрочного голодания», — говорит Антон.

Большинство исследований показали, что, хотя участники действительно теряют жировые отложения, не было потеряно тканей органов, мышечной и костной ткани.

Это важно, поскольку плотная ткань позволяет нашему организму функционировать нормально, а другие типы диет приводят к значительной потере как жировой, так и не жировой ткани, что может повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

Ученые считают, что изучение влияния перехода от энергии, получаемой глюкозой, на энергию, вызванную кетонами у грызунов и других животных, указывает на то, что краткосрочное голодание может иметь другие преимущества.

Краткосрочное голодание может повысить продолжительность жизни, улучшить функционирование метаболических процессов, защитить когнитивные функции, повысить физическую работоспособность, уменьшить случаи воспаления и защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Важным выводом является то, что у всех нас есть способность переключать наш метаболизм с глюкозы на использование кетонов. И этот переключатель может иметь для нас глубокие преимущества для здоровья, помимо изменений состава тела», — говорит Антон.

Тем не менее, авторы предупреждают, что не следует начинать краткосрочное голодание без предварительного совета врача. Этот тип диеты в некоторых случаях может принести больше вреда чем пользы.

Авторы другого исследования утверждают, что голодание может помочь в лечении детской лейкемии.

Литература

Anton S. D. et al. Flipping the Metabolic Switch: Understanding and Applying the Health Benefits of Fasting //Obesity. — 2018. — Т. 26. — №. 2. — С. 254-268.