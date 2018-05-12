Мифы о женских силовых тренировках

Работа с весами вредна для женского позвоночника

Кости женского скелета намного тоньше, чем у мужчины, это относится и к позвоночнику, на который приходится наибольшая нагрузка при поднятии тяжестей. Действительно, систематическое и даже разовое поднятие тяжелого предмета для женщины может обернуться смещением позвоночного диска или образованием межпозвоночной грыжи. Но если говорить о силовых тренировках, то риск травмы возникает только при неправильном выполнении упражнений, причем не только у женщин, но и у мужчин. Правильная техника минимизирует нагрузку на позвоночник. При правильном построении программы уровень нагрузки будет увеличиваться постепенно, соответственно увеличению мышечной силы, поэтому опасность для здоровья отсутствует.

Силовые тренировки приводят к опущению матки

Опущением матки называют смещение ее дна и шейки ниже анатомически правильной границы, это происходит по причине ослабления связок и мышц тазового дна. Опущение матки может произойти из-за физиологических врожденных особенностей, из-за травмы, случившейся при родах. Врачи иногда называют среди факторов риска подъем тяжестей и не рекомендуют поднимать предметы весом более 5 кг. Но никто не объясняет, что подъемы тяжестей и силовая тренировка — это разные вещи.

Поднять без подготовки мешок с цементом будет действительно опасно для женского здоровья, особенно если это сделает женщина в возрасте 50 и более лет, не обученная правильному положению спины. На силовых тренировках происходит постепенное увеличение веса, основной работе предшествует обучение технике, тренирующаяся женщина никогда не поднимет груз с округленной спиной, как в зале, так и за его пределами.

Посещающие силовые тренировки женщины не страдают опущением матки, напротив, они лучше переносят беременность и роды, быстрее восстанавливаются после них.

Развитые и сильные мышцы тазового дна поддерживают внутренние органы в правильном положении. Тренировки с весом предотвращают проблемы с органами малого таза, но если проблемы уже имеются, то перед началом занятий нужно проконсультироваться со врачом.

Силовой тренинг делает фигуру мужеподобной

Многие девушки боятся силовых тренировок, так как боятся превратиться в перекачанную модель-бодибилдершу. Девушки наивно полагают, что их мышцы станут такими же объемными уже после пары занятий. Даже совмещение силовых тренировок и увеличенного количества белка в рационе не позволит вам превратиться в гору мышц, профессионалы достигают такого результата при помощи специальных препаратов. Работа с весами без задачи набрать мышечную массу принесет избавление от лишнего жира и подтянутость тела, не более того.

Железо — это не для женщин

Этот стереотип выливается из предыдущего, почему-то считается, что девушки приходят в зал исключительно с целью похудения, поэтому им нужна беговая дорожка, а не гантели и штанги. Кардионагрузки от бега несомненно полезны, но даже профессиональные бегуны тренируются со свободными весами для повышения своей аэробной выносливости. Для повышения эффективности нагрузки должны дополнять друг друга, силовые тренировки позволят тратить больше калорий, чем кардио со средней интенсивностью, они ускоряют метаболизм и позволяют тратить калории на протяжении нескольких часов после тренировки.

Силовые тренировки увеличивают вес тела

Фитнес-модели, работающие с весами, отмеряют свой прогресс не по весам, а по сантиметровой ленте. Они правы, так как вес может оставаться неизменным, но соотношение жировой и мышечной массы изменится, объемы станут значительно меньше. Силовые тренировки действительно могут увеличить вес, но это произойдет за счет увеличения количества мышц, объемы тела при этом уменьшается, такого прибавления веса бояться не стоит.

Женщины должны заниматься с маленьким весом и большим числом повторов

В зале часто можно увидеть девушек, усердно тренирующихся с небольшими гантелями или пустым грифом. Они верят в то, что поднимать тяжести вредно, поэтому берут легкий вес и делают с ним как можно больше повторов. Девушки, работающие с большим весом на минимальном количестве повторов, встречаются реже. Кто из них делает правильно?

Тренировки с большим и маленьким весом приводят к достижению разных целей. К примеру, выполнение 1-3 повторов с 80% от разового максимума — это тренировка на абсолютную силу и повышение рельефности, а работа с маленьким весом на большом количестве повторов развивает выносливость. Количество повторов и вес зависят не от пола, а от целей человека.

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