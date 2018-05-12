Что происходит с тем, кто сидит по 12 часов?

Даже если работа не связана с физической активностью, после работы многие предпочитают проводить время на диване перед телевизором. В результате тело постоянно пребывает в сидячем положении — в офисе перед компьютером, затем дома — перед телевизором. Эволюция создавала человека для активности, поэтому малоподвижный образ жизни приводит к проблемам со здоровьем. Что будет, если сидеть по 12 часов каждый день?

Нарушение кровообращения

Каждому знакомо чувство покалывания в ногах при долгом пребывании в одной позе. Когда человек долго сидит, в венах нижних конечностей застаивается кровь, это приводит не только к покалыванию, но и жжению, онемению, судорогам. Нарушенное кровообращение идет во вред всему организму, так как его органы не получают нужного им питания в полном объеме.

Дистрофия мышц

Мышцы должны быть активными, они нуждаются в регулярных нагрузках, а при отсутствии таковых начинают истощаться. Как следствие любые нагрузки в обычной жизни переносятся очень тяжело, начинают страдать кости и суставы, так как истощенные мышцы не выполняют своей функции, опорно-двигательному аппарату приходится нести большую нагрузку.

Увеличение массы тела

Причина появления лишних килограмм сводится не только к тому, что тело не может потратить энергию и запасает ее в виде жиров. При долгом пребывании в одном положении организм снижает выработку фермента липопротеинлипаза, он нужен для расщепления жиров в крови. Замедление выработки фермента усложняет переработку жиров, часть из них остаются невостребованными.

Спазмы нервных окончаний

Сидячее положение неестественно для тела человека, хотя все люди чувствуют себя в нем достаточно комфортно. При долгом сидении происходит защемление нервов, оно проявляет себя болями, чаще всего в области шеи, лопаток и поясницы.

Нарушения кровообращения касаются и нервной системы, нервные клетки тоже нуждаются в питании.

Проблемы с позвоночником

Большинство людей не обладают правильной осанкой, а если и обладают, то редко сохраняют ее в сидячем положении. Позвоночник обретает форму дуги, что приводит к истончению межпозвоночных дисков, ухудшению состояния связок, перенапряжению одних мышц и дистрофии других. Когда тело принимает такое положение, объем грудной клетки становится меньше, легкие впускают в себя меньше воздуха, количество кислорода, поступающего в кровь снижается. Слабость посреди рабочего дня часто бывает связана не с умственным перенапряжением, а с кислородным голоданием.

Как избежать этих проблем?

Для того, чтобы тело оставалось здоровым, сильным и функциональным, его нужно использовать по назначению. Человек создан для активности, движение — его естественная потребность такая же, как еда или сон. Вред от сидячей работы будет минимизирован, если в течение дня делать несколько активных перерывов продолжительностью хотя бы по несколько минут. Привычка проводить свой отдых активно, а не в сидячем положении, быстро становится частью жизненного распорядка, она не только позволяет проводить свободное время увлекательно, но и укрепляет здоровье, а также продлевает жизнь.

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