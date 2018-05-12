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Важный компонент: 5 ингредиентов, отвечающих за упругость кожи
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Важный компонент: 5 ингредиентов, отвечающих за упругость кожи 

Журнал ОК! 56 минут назад
Некоторые из этих наименований прочно ассоциируются с антивозрастной продукцией, но есть среди них и не самые очевидные помощники в борьбе со старением кожи. Мы собрали компоненты, которые точно про это.
Ретинол
Ретинол в формулах уходов нужен для сглаживания текстуры кожи. Этот компонент активнее других борется с ферментами, разрушающими коллаген в коже.
Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота — известный увлажняющий компонент. Однако не все средства, имеющие кислоту в составе, действуют одинаково эффективно. Потому нужно искать такие, что проникают в более глубокие слои кожи, а для увлажнения поверхности сгодятся и продукты попроще.
Фотография: Legion-Media
Кофеин
Кофеин стимулирует приток крови, что ведет к быстрому повышению упругости. Задействуйте уход с кофеином, когда нужно будет оперативно привести кожу в товарный вид.
Ночная увлажняющая маска для лица с гиалуроновой кислотой Hydra Beauty, Chanel
Сыворотка для лица с кофеином Diamond, Enhel Beauty
Лифтинг-крем с коллагеном, Filorga
Суперувлажняющий крем с полиглутоминовой кислотой, Missha
Ретиноловый бустер, skin regimen
Коллаген
Потеря упругости кожи напрямую связана с потерей коллагена. Кстати, коллагеновые уходы хорошо дополняются кофеином и гиалуроновой кислотой.
Полиглутоминовая кислота
Полиглутоминовая кислота (PGA) уже содержится в нашей коже. Как и гиалуроновая, правда, влаги в ней в 10 раз больше. Потому PGA набирает бешеную популярность у производителей дерматологических продуктов для увлажнения и укрепления кожи.
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