Важный компонент: 5 ингредиентов, отвечающих за упругость кожи

Некоторые из этих наименований прочно ассоциируются с антивозрастной продукцией, но есть среди них и не самые очевидные помощники в борьбе со старением кожи. Мы собрали компоненты, которые точно про это.

Ретинол

Ретинол в формулах уходов нужен для сглаживания текстуры кожи. Этот компонент активнее других борется с ферментами, разрушающими коллаген в коже.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — известный увлажняющий компонент. Однако не все средства, имеющие кислоту в составе, действуют одинаково эффективно. Потому нужно искать такие, что проникают в более глубокие слои кожи, а для увлажнения поверхности сгодятся и продукты попроще.

Фотография: Legion-Media

Кофеин

Кофеин стимулирует приток крови, что ведет к быстрому повышению упругости. Задействуйте уход с кофеином, когда нужно будет оперативно привести кожу в товарный вид.

Ночная увлажняющая маска для лица с гиалуроновой кислотой Hydra Beauty, Chanel

Сыворотка для лица с кофеином Diamond, Enhel Beauty

Лифтинг-крем с коллагеном, Filorga

Суперувлажняющий крем с полиглутоминовой кислотой, Missha

Ретиноловый бустер, skin regimen

Коллаген

Потеря упругости кожи напрямую связана с потерей коллагена. Кстати, коллагеновые уходы хорошо дополняются кофеином и гиалуроновой кислотой.

Полиглутоминовая кислота

Полиглутоминовая кислота (PGA) уже содержится в нашей коже. Как и гиалуроновая, правда, влаги в ней в 10 раз больше. Потому PGA набирает бешеную популярность у производителей дерматологических продуктов для увлажнения и укрепления кожи.