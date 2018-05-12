Как похудеть раз и навсегда: работающий комплекс от американских ученых

Никак не можете сбросить вес? Не волнуйтесь, это распространенная проблема. Суть в том, что вы (скорее всего) в принципе не верно подходите к делу. Группа американских ученых разработала простой, но довольно действенный комплекс, который поможет вам распрощаться с лишними килограммами навсегда.

Ошибки новичков

Попытки сбросить вес только сжиганием лишних калорий обречены на провал. Что вам нужно, так это развить свои силовые показатели. Проще говоря, если человек не способен пробежать сегодня 100 метров, то вряд ли ему стоит рассчитывать на успех в программе, предусматривающей целых 4 дня упражнений подряд.

Первая цель

Таким образом, первой целью любого, кто хочет сбросить вес, должна быть физическая активность. Вы должны день за днем, никуда не торопясь, равномерно увеличивать нагрузку. Как только физические упражнения перестанут казаться невероятно сложными, перестроится и метаболизм. Тело начнет сжигать больше энергии. Вы и сами почувствуете, как изменились ваши пищевые привычки — на этом этапе фастфуда уже не хватает, организм требует здоровой пищи из которой он сможет взять максимальное количество энергии.

Недостаток сна Тысячи статей посвящены опасности недосыпания. Мышление, память, настроение — все завязано на сон. Однако, не меньшую роль сон играет и в нашем метаболизме, о чем знают уже не многие. Кстати, вы и сами можете не подозревать, что давно не высыпаетесь. Проверьте вот этот список, просто на всякий случай.

Что происходит ночью

Сон — время восстановления. Именно ночью наш организм укрепляет мышцы, заодно купируя микроповреждения тканей, полученные во время тренировок. Снижение артериального давления, нейтрализация воспалительных процессов, нормализация метаболизма также происходит во сне.

Голодные игры

Кроме того, последние исследования показывают неразрывную связь депривации сна и неконтролируемого набора массы. Проще говоря, люди едят больше, если спят меньше. Собираетесь сесть на диету? Разберитесь с распорядком дня, для начала.

Считаем калории

Нет, не считаем. Чаще всего в начале пути человек пытается ограничить количество потребляемых калорий. Однако, тело гораздо умнее мозга. Вы просто не справитесь с отдачей, которая настигнет вас рано или поздно — и вот тогда все калории вернутся сторицей. Профессор Роберт Калмера из Оксфорда уверяет, что гораздо продуктивнее будет и вовсе не считать никакие калории. Гораздо продуктивнее будет обратить внимание на качество повседневной пищи. Меньше сахара, меньше жареного, меньше вредного. Больше фруктов и овощей, благо лето на дворе.

Резюме

Итак, что мы вынесли из вышесказанного? Во-первых, никаких изменений в структуру нашего организма без надлежащего питания внести не получится. Во-вторых, без нормального графика сна о здоровом теле можно забыть. В-третьих, физические нагрузки должны быть постоянными. И, наконец, все три элемента нужно сочетать. Только так вы приведете себя в порядок.