8 эффективных техник массажа, которые стоят своих денег

В Тайланде туристам предлагают массаж, который сделает слон — просто наступит вам на спину. Весело? Нет, скорее бесконтрольно, не гигиенично и опасно — можно получить массу проблем с позвоночником. По сравнению с проверенными техниками, которыми владеет специалист, это как сравнить «педикюр» рыбками с профессиональным подологом.

Зато есть проверенные техники, которые могут творить настоящие чудеса, а не просто доставлять удовольствие. Кстати, хороший массаж работает не только на пользу тела — наши вытесненные эмоции приводят к зажимам в мышцах, а работа с телом с помощью массажа помогает справляться с душевными травмами. О самых крутых техниках, в которые точно стоит инвестировать, мы спросили у Дениса Лещева, специалиста по коррекции фигуры КИЭМ.

Hot Stone Massage (массаж горячими камнями)

Для этого вида массажа используются камни вулканических пород, которые долго сохраняют тепло от нагрева и медленно отдают его вам, прогревая и расслабляя мышцы спины и шеи, снимая хронические боли. Тепло от горячих камней проникает на глубину до 4 см, улучшая циркуляцию крови и уменьшая застойные явления. Считается, что вулканические камни вобрали в себя элементы всех 4 стихий — земли, воды, огня и воздуха, так что одновременно с физическим воздействием уравновешивают еще и энергию.

Шиацу

Шиацу — массажная техника из Японии. Основной прием — нажатие пальцами или ладонью на особые биоэнергетические точки организма, расположенные по 12 меридианам на теле — каналам, по которым циркулирует энергия Ци. Шиацу объединяет техники японского массажа, китайской традиционной медицины и европейские знания об анатомии и физиологии тела. Такой массаж нормализует работу нервной системы и даже может исцелять необычные болезни. Берите сразу курсом в 12-15 процедур.

Моделирующий массаж

Если вы до сих пор не верите в его эффективность — зря, это на самом деле очень действенный способ коррекции фигуры. Он усиливает кровоток и обменные процессы. Массажист прорабатывает «проблемные» зоны на теле — скульптурирует, моделирует контуры тела, создает идеальную фигуру. Естественно, за одну процедуру чуда не произойдет, а вот за 10-12 с интервалом через день — очень даже.

Антицеллюлитный массаж

Задача этого массажа — усилить кровоток в проблемных зонах, наладить питание клеток, создать условия для выработки эластина и коллагена, запустить мощный лимфодренаж. Все это за счет растираний, разминаний и поглаживаний. Кремы и сыворотки, используемые в этом массаже, усиливают кровообращение, снимают застойные явления в межклеточном пространстве. Для заметного эффекта берите курс из 6-10 процедур, а после можно лишь поддерживать эффект (1 раз в месяц).

Кстати, массажи, связанные с коррекцией фигуры, могут помочь еще и в проработке «заедания» эмоций (или их отсутствия), отсутствия радости в жизни.

Лимфодренажный массаж

Техника направлена на очищение межклеточного пространства, в котором накапливаются больше 80% всех токсичных веществ в организме. После массажа токсины выводятся через лимфатическую систему. Очень эффективен при отечности и целлюлите, связанными с застойными явлениями в лимфатической и кровеносной системах. Кстати, он хорошо помогает восстановиться после длительных и частых перелетов, и полезен для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Тайский

Один из самых древних. Задействует мышцы и акупрессурные точки, расположенные на 10 главных линиях жизненной энергии. К слову, в отличие от остальных видов массажа, вы будете одеты в особый (и довольно смешной) костюм. Большое внимание уделяется ногам — бедрам, икрам, коленям, тазобедренной части. Он мало похож на расслабляющий, зато снимает отечность, улучшает кровообращение и работу нервной системы.

Кстати, в телесно-ориентированной терапии ноги символизируют уверенность в завтрашнем дне — «твердо стоять на ногах». Тайский массаж может помочь в проработке страхов перед завтрашним днем, неуверенности в себе, ситуаций, когда «почва уходит из-под ног». Срочно делаем!

Висцеральный массаж

Висцеральный массаж — особая техника воздействия на внутренние органы и глубоко лежащие ткани организма через переднюю стенку живота. Техника не болезненная, но в первый раз она покажется необычной и непривычной.

В телесно-ориентированной терапии такой вид массажа поможет справляться с гневом и раздражением — у «желчных» людей действительно происходит застой желчи в организме, препятствующий перевариванию пищи.

Спортивный

Фитоняшки, это по вашу душу. Спортивный массаж повышает выносливость, устраняет травмы и борется с усталостью. Цель — повысить возможности организма, снизить риск травм, и привести будущего чемпиона в состояние максимальной боевой готовности. Повышает эластичность мышц и связок, увеличивает гибкость тела, и, внимание, способствует росту мышечной массы. Советуем сочетать с бассейном, сауной и солевыми ваннами — идеальное комбо.