Как прийти в себя после майских праздников?

Долгие выходные на майские праздники приносят не только долгожданный отдых, но и нарушения режима. Во время отдыха люди перестают тренироваться, забывают о правильном питании. Но любые выходные рано или поздно заканчиваются, как вернуться в форму и восстановить режим после них?

Регулярные физические нагрузки

Тип физических нагрузок и их интенсивность определяются индивидуально, но они должны быть регулярными. Объемы нагрузок должны возрастать постепенно, так как на праздниках люди употребляют алкоголь и вредную еду, что сказывается на работе сердца. Для полного восстановления деятельности сердечной мышцы и обретения выносливости нужны аэробные нагрузки. Для начала подойдут двадцатиминутные тренировки на эллипсе или беговой дорожке с периодичностью 2-3 раза в неделю, далее продолжительность может быть увеличена.

Ускорению замедленного обмена веществ будут способствовать утренние тренировки, но если человек — сова по биоритмам, то утренние занятия не пойдут ему на пользу.

Обязательная разминка

Разминка должна проводиться перед любой тренировкой, быть качественной и занимать не менее 10-15 минут. Для разогрева мышц можно использовать суставную гимнастику или медленный бег, разминка должна готовить к тренировке не только опорно-двигательный аппарат, но сердечно-сосудистую систему.

Групповые дисциплины

Один из лучших способов вернуться к спортивному режиму, групповые занятия проходят увлекательно, поэтому возвращение к тренировкам не станет стрессом. Выбирайте легкие дисциплины без больших нагрузок — фитнес, йога, пилатес, возможно вас заинтересует аква-аэробика. С силовыми тренировками будет лучше повременить, после перерыва в занятия тело становится менее выносливым, чрезмерные нагрузки оберутся полным упадком сил и нежеланием тренироваться дальше.

Стретчинг

Если разминка с кардио-элементам необходима перед тренировкой, то растяжка обязательно нужна после нее. Статическая растяжка после тренировки должна включать упражнения средней сложности, шпагат и прочие экстремальные элементы лучше оставить до момента обретения прежней формы. Занятия стретчингом ускорят возвращение к прежним показателям и помогут правильному восстановлению после занятия.

Питание

Даже если на повестке дня стоит вопрос об избавлении от лишних килограммов, не нужно садиться на строгую диету сразу же после праздничного переедания. К правильному питанию, как и к спорту, нужно возвращаться постепенно. Откажитесь от чрезмерно жирной пищи и продуктов с быстрыми углеводами, сделайте свой рацион сбалансированным. Начинайте день с правильного завтрака, лучший пример для первого приема пищи — это каши, медленные углеводы дадут энергию на долгое время и ускорят обмен веществ. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 3,5 часа, основой последнего приема пищи должны быть белковые продукты с низкой жирностью.

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