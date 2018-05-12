Замершая беременность: признаки, причины, диагностика и профилактика

Иногда во время очередного визита к гинекологу беременная узнает о замирании плода. После неожиданной новости останавливается и жизнь женщины, которая строила большие планы на будущее и готовилась к долгожданной встрече с малышом. Особенно тяжело переживают потерю те, кто с трудом забеременел. В чем причина гибели плода? Можно ли было ее предотвратить?

Что такое замершая беременность?

Замершая беременность — остановка развития плода и его гибель. Происходит это после того, как эмбрион прикрепляется к матке, но по каким-либо причинам перестает развиваться. При этом выкидыш может не случиться. А пока плацента не отслаивается, она выполняет свои функции, матка продолжает расти, и в крови обнаруживается хорионический гонадотропин (ХГЧ) — маркер беременности. Согласно статистике, замиранием плода заканчиваются 10–25% беременностей. Причем, чем старше родители, тем выше вероятность негативного исхода. Такие данные пугают семьи, и замирание беременности остается одним из самых распространенных страхов будущих мам. Но женщинам в положении крайне важно изучить информацию об опасных симптомах и при первом их проявлении обратиться к врачу.

Когда чаще всего происходит замирание беременности?

Угроза замирания беременности велика до 28-й недели, а особенно в первом триместре (до 13-й недели). Наиболее опасна восьмая неделя, на которой плод весит около 2,5 граммов. В этот период у будущего малыша усложняется нервная система, заканчивают формироваться основные органы. Плод довольно уязвим также на 3–4, 9–11 и 16–18 неделях. Гибель эмбриона на более поздних сроках происходит редко, однако это может случиться и на 9-м месяце. Не застрахованы от патологии как женщины старше 35 лет, так и молодые девушки.

Почему беременность замирает?

В 70% случаев плод замирает на ранних сроках из-за генетических нарушений. К отклонениям могут привести заболевания органов малого таза, стрессы, болезни, злоупотребление лекарствами, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ, вредные условия труда. Основные причины замирания беременности:

несовместимые с жизнью хромосомные и генетические аномалии: неудачная комбинация генов родителей, которые при этом могут иметь нормальный хромосомный набор;

инфекции: серьезные простудные заболевания с высокой температурой (краснуха, ветрянка и др.);

иммунные нарушения: проблемы с сосудами, повышенная свертываемость крови и заболевания, влияющие на фактор свертывания;

гормональный сбой: женщины с нерегулярным менструальным циклом чаще испытывают трудности при зачатии, и у них выше риск выкидыша;

хирургические вмешательства: операции на органах малого таза;

анатомические особенности: матка неправильной формы, слабость шейки матки, миомы;

резус-конфликт: женщины с отрицательным резусом крови больше подвержены развитию патологии.

Влияют на развитие зародыша экологическая обстановка, несоблюдение баланса в питании и вредные привычки. Например, курение опосредованно повышает частоту мутаций в половых клетках родителей. Также статистика показывает, что замирание беременности чаще встречается при искусственном оплодотворении (ЭКО).

Признаки замершей беременности

К субъективным симптомам можно отнести прекращение токсикоза, снижение чувствительности молочных желез и базальной температуры. Если появились такие признаки, как боли внизу живота и мажущие кровянистые выделения, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Во втором и третьем триместрах серьезный повод для тревоги — отсутствие шевелений плода. Высокая температура и лихорадка могут свидетельствовать об осложнениях. Но женщина может не ощущать, что плод замер (особенно на ранних сроках). Неразвивающаяся беременность иногда заканчивается самопроизвольным выкидышем: матка сокращается, плодное яйцо отслаивается и эмбрион с производными (трофобласт, плацента) изгоняется. Сопровождается процесс сильной схваткообразной болью и кровотечением. Возможен и неполный самопроизвольный аборт. В таком случае оставшиеся частицы плодного яйца могут привести к инфицированию, образованию плацентарного полипа, повторному кровотечению и заболеваниям, угрожающим жизни женщины.

Что происходит в организме при замершей беременности?

Главная опасность замершей беременности — разложение замершего плода и распространение инфекции. Когда продукты распада попадают в кровь матери, они отравляют ее организм. Без надлежащего лечения развивается воспаление матки, а спустя четыре недели нарушается свертываемость крови. Проблема в том, что отторжение погибшего плода организмом не происходит мгновенно. На это обычно уходит от 14 до 18 дней. Выкидыш может вовсе не произойти, и тогда для извлечения эмбриона понадобятся специальные процедуры.

Что делать при обнаружении симптомов замершей беременности?

Если вы предполагаете, что у вас может быть замершая беременность, сразу обратитесь к врачу. Промедление при замирании плода чревато сепсисом и летальным исходом. Не бойтесь показаться слишком беспокойной пациенткой. Лучше ложная тревога, чем запущенная патология.

Как ставят диагноз «замершая беременность»?

Неразвивающаяся беременность обнаруживается тремя способами:

на осмотре у гинеколога: размеры матки не соответствуют сроку;

во время УЗИ: эмбрион не соответствует необходимым размерам, отсутствует сердцебиение или наблюдается анэмбриония (синдром пустого плодного яйца);

при исследовании крови: уровень ХГЧ ниже нормы (но гормон может сохраняться в крови в течение нескольких недель после гибели плода).

Действия врача после обнаружения замершей беременности

Тактика лечения зависит от каждого конкретного случая. Специалист может подождать, пока у женщины снизится уровень плацентарных гормонов и произойдет самопроизвольный выкидыш. Выжидание допустимо только на ранних сроках беременности. Если спустя несколько дней ситуация не меняется, доктор может назначить препараты для провоцирования выкидыша. Метод применяется, если беременность длилась не больше двух месяцев. Медикаментозное прерывание должно проходить строго под наблюдением врача с дальнейшим обследованием. Чаще практикуют оперативное лечение в стационаре:

вакуум-экстракцию — процедура проводится на ранних сроках с помощью вакуум-насоса;

кюретаж —чистка полости матки, применяемая на поздних сроках беременности.

После процедур пациентам назначают антибактериальную терапию. Для улучшения состояния здоровья и профилактики заболеваний принимают витаминные комплексы, препараты для повышения иммунитета. Спустя 10 дней необходимо пройти УЗИ и оценить состояние матки.

Как пережить перинатальную потерю?

Боль, страх, вина, ощущение неполноценности, ненависть к своему телу… О такой потере сложно говорить, появляется желание избегать всех, кто был в курсе беременности. Порой горечь утраты не понимают члены семьи, что уже говорить о друзьях и коллегах. Это испытание должно укрепить, а не испортить отношения с партнером. В момент скорби и растерянности важно не наговорить друг другу обидных слов. Мужчины стараются держать себя в руках, но переживают не меньше женщин. Не забывайте, что каким бы сильным ни был ваш спутник жизни, ему тоже нужна поддержка. Когда врачи разводят руками и не могут найти точную причину случившегося, необходимо смириться с неизвестностью. Важно понять: вероятность того, что ваши действия привели к потере ребенка, ничтожно мала. Будьте снисходительны к тем, кто не находит утешительных слов. Первая реакция окружающих может быть не такой, на какую вы рассчитывали, но это еще не говорит об их равнодушии.

Каковы шансы, что замершая беременность повторится?

Замирание беременности чаще всего проходит без серьезных последствий для женщины. Бесплодие развивается крайне редко. Приблизительно 80–90% женщин после замершей беременности благополучно вынашивают детей. Согласно данным зарубежных специалистов, риск повторного замирания плода зависит от количества замерших беременностей в анамнезе:

1 — 8%;

2 — 24%;

3 — 40%;

4 — 60%.

Когда можно планировать следующую беременность?

Повторная, а тем более однократная неудача — не повод отказываться от попытки стать родителями. Специалисты советуют воздержаться от беременности 6–12 месяцев после потери ребенка. В этот период нужно пройти обследование, пролечить имеющиеся заболевания, вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться. План обследования и лечения вырабатывается индивидуально. Чаще всего врачи назначают гормональные контрацептивы, которые дополнительно выполняют лечебную функцию. Если все анализы в норме, то лечение может не потребоваться. К беременности необходимо быть готовыми не только физически, но и эмоционально. Позвольте себе какое-то время горевать и пробуйте снова, когда отступят переживания. Если вы не испытываете страха и хотите поскорее забеременеть — это тоже естественная реакция. Чувства могут быть разными. Но сильное беспокойство и депрессия — повод обратиться к психологу.

Как предотвратить замирание беременности?

Выявление причин гибели эмбриона очень важно. Если имеются инфекции, партнерам необходимо вылечиться до следующей беременности, чтобы женщине не проходить лечебный курс, будучи в положении. Для профилактики замершей беременности необходимо укреплять свой иммунитет, учиться контролировать негативные эмоции. В период планирования беременности лучше не употреблять алкоголь и не курить. Вредные привычки не всегда приводят к выкидышу, но повышают риск. Замирание плода — это способ природы не допустить появления на свет неизлечимо больного ребенка. Опыт многих женщин, прошедших тяжелый материнский путь, подтверждает, что чудеса возможны и мамами становятся даже вопреки неутешительным диагнозам. Просто некоторым женщинам необходимо более тщательно подготовиться к этому событию. Не оставайтесь в прошлом и не утопайте в страхах — фокусируйтесь на настоящем и не примеряйте на себя чужие неудачи.